La Cina svela per la prima volta le tute spaziali per la Luna

MeteoWeb

La China Manned Space Agency (CMSA) ha svelato oggi per la prima volta il design esterno delle tute spaziali che verranno usate dai taikonauti sulla superficie della Luna, chiedendone il nome al pubblico. Esposte al terzo Spacesuit Technology Forum ospitato dal China Astronaut Research and Training Center nella municipalità di Chongqing, nella Cina sudoccidentale, le tute spaziali bianche per l’allunaggio sono decorate con strisce rosse. Le strisce rosse sugli arti superiori sono ispirate ai nastri delle famose “apsara volanti” dell’arte di Dunhuang, mentre quelle sugli arti inferiori ricordano le fiamme del lancio di un razzo.

Secondo un video pubblicato dalla CMSA, le tute spaziali sono realizzate con materiali protettivi che possono proteggere efficacemente gli astronauti dall’ambiente termico lunare e dalla polvere lunare. Sono dotate di un pannello di controllo integrato multifunzionale facile da usare, nonché di telecamere per la registrazione di scene ravvicinate e a lunga distanza.

Le tute spaziali sono dotate anche di guanti flessibili e affidabili, una visiera panoramica antiriflesso e giunti adattati per ambienti a bassa gravità. Il design complessivo della tuta spaziale è leggero, adatto per le attività sulla superficie lunare.

Nel video, gli astronauti Zhai Zhigang e Wang Yaping sono i modelli per le nuove tute lunari. Vestiti con l’equipaggiamento lunare, eseguono una varietà di movimenti, tra cui camminare, accovacciarsi, chinarsi, inginocchiarsi su un ginocchio e salire una scala.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.