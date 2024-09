Clima, importante aggiornamento delle previsioni per La Niña

MeteoWeb

Il fenomeno climatico La Niña è in arrivo per questo inverno, ha affermato il Climate Prediction Center della NOAA in un aggiornamento delle previsioni pubblicato oggi, giovedì 12 settembre, ma potrebbe non essere una forza così potente con cui fare i conti dopotutto. La Niña si verifica quando le acque del Pacifico equatoriale orientale si raffreddano di almeno 0,5°C al di sotto della media. Il fenomeno è l’opposto di El Niño, che si verifica quando le stesse acque oceaniche sono più calde della media.

Quest’anno, si prevede che La Niña si formerà ufficialmente tra settembre e novembre (71% di probabilità). Le probabilità che La Niña continui durante l’inverno (dicembre-febbraio) sono al 77%, ma non si prevede che La Niña duri a lungo nel 2025.

L’ultimo aggiornamento

“Condizioni ENSO neutrali sono continuate durante il mese di agosto 2024, con temperature superficiali del mare (SST) vicine alla media osservate nella maggior parte dell’Oceano Pacifico equatoriale. Gli indici settimanali di Niño non sono cambiati sostanzialmente durante il mese, con gli ultimi valori dell’indice settimanale che variavano tra +0,2°C (Niño-4) e -0,4°C (Niño-1+2)”, spiega il Climate Prediction Center nel suo aggiornamento. “Le temperature della sotto superficie inferiori alla media erano simili a quelle di inizio agosto. Le anomalie di temperatura negative hanno continuato a dominare nella maggior parte della sotto superficie dell’Oceano Pacifico equatoriale”, si legge.

“Le anomalie del vento ai bassi livelli erano orientali sulla maggior parte del Pacifico equatoriale, e le anomalie del vento ai livelli alti erano orientali sul Pacifico centro-orientale. La convezione era leggermente migliorata su alcune parti dell’Indonesia ed era vicina alla media vicino alla linea del cambio di data. Sia l’indice di oscillazione meridionale che gli indici di oscillazione meridionale equatoriale erano positivi. Nel complesso, il sistema accoppiato oceano-atmosfera rifletteva condizioni ENSO neutre”, spiega il Climate Prediction Center.

“Il pennacchio IRI prevede una La Niña debole e di breve durata, come indicato dai valori dell’indice Niño-3.4 inferiori a -0,5°C. Questo mese, il team” del Climate Prediction Center “si affida maggiormente alle ultime indicazioni del North American Multi-Model Ensemble (NMME), che prevedono che La Niña emergerà nei prossimi due mesi e continuerà per tutto l’inverno dell’emisfero settentrionale”.

Quando finirà La Niña?

Si prevede che questa La Niña di “breve durata” inizi a un certo punto tra settembre e novembre e poi si rafforzi in inverno. Tuttavia, all’inizio dell’anno prossimo, è già destinata a svanire. Il Climate Prediction Center pensa che potrebbe finire entro la primavera del 2025.

Oltre quella data, è troppo presto per dirlo. Le probabilità che si materializzi un El Niño aumentano verso la tarda primavera del 2025, ma rimangono complessivamente scarse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.