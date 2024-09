Clima, “agire ora per preparare i Paesi più poveri a La Niña”: il piano della FAO

MeteoWeb

Le Nazioni Unite hanno urgentemente bisogno di 318 milioni di dollari per preparare 10,5 milioni di persone tra le più vulnerabili del mondo agli effetti climatici, a volte estremi, de La Niña. Lo afferma Dominique Burgeon, Direttore della FAO a Ginevra, durante il consueto briefing per la stampa dell’ONU. “Abbiamo l’opportunità di fare una vera differenza se riusciamo ad agire ora e agendo prima che il prossimo disastro colpisca, possiamo salvare vite umane e proteggere le comunità dalla fame e dalla povertà”, ha spiegato. Prevenire è anche meno costoso che curare, ha sottolineato.

La Niña si riferisce al raffreddamento su larga scala delle temperature superficiali degli oceani nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. È associata a cambiamenti nella circolazione atmosferica tropicale: venti, pressione e precipitazioni. A seconda della regione, della stagione e delle interazioni con altri fenomeni meteorologici, La Niña può causare siccità o piogge torrenziali.

Il piano d’azione della FAO contro gli effetti de La Niña

Il piano d’azione preventivo dettagliato dalla FAO prevede la fornitura di sementi resistenti allo stress “per incrementare la produzione alimentare locale, il sostegno alla salute degli animali e l’alimentazione dei proprietari di bestiame”, ha sottolineato Burgeon. Il piano d’azione dovrebbe anche fornire attrezzature ai piccoli pescatori, in modo che possano proteggersi, e trasferimenti di denaro. Dovrebbe coprire le esigenze di 39 Paesi in Asia, Africa, America Latina e Caraibi, ha detto il funzionario della FAO.

La FAO ha bisogno di 153,2 milioni di euro per aiutare 6,4 milioni di persone nel Corno d’Africa. Per l’Africa meridionale sono necessari 42,8 milioni di dollari per aiutare 1,1 milioni di persone, e 42,6 milioni di dollari per aiutare poco più di 885.000 persone in Africa occidentale e nel Sahel. Il fabbisogno per l’Asia e l’America Latina è rispettivamente di 12,8 e 42,6 milioni di dollari. I piani d’azione preventivi di questo tipo hanno dimostrato la loro efficacia, secondo il direttore.

“Nel contesto del recente fenomeno El Niño, abbiamo protetto i mezzi di sussistenza di circa 1,7 milioni di persone in 24 Paesi”, ha sottolineato, consentendo loro di continuare a produrre cibo nonostante gli shock.

La probabilità che le condizioni neutre (né El Niño né La Niña) attualmente prevalenti lascino il posto a un episodio di La Niña “raggiunge il 55% per il periodo da settembre a novembre 2024” e questa probabilità “sale al 60% per il periodo da ottobre 2024 a febbraio 2025”, come ha sottolineato la scorsa settimana l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

