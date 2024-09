Clima, caldo anomalo in Finlandia: acque del Mar Baltico fino a 5°C sopra la media

MeteoWeb

La Finlandia sta vivendo un’anomala ondata di caldo marino, con temperature dell’acqua fino a 5 gradi sopra la media in alcune aree. L’evento, che persiste da circa due mesi, ha colpito in particolare le coste del Mar Baltico, come ha spiegato Veera Haapaniemi, specialista marina presso l’Istituto meteorologico finlandese (FMI). “Stiamo assistendo a un periodo eccezionalmente caldo nel Mar Baltico”, ha dichiarato.

Secondo i dati del FMI, le temperature nel Golfo di Finlandia, nel sud del Paese, hanno superato di 4°-5°C le medie di settembre. “Oggi abbiamo misurato 17°C nel Golfo di Finlandia, mentre la temperatura normale per questo periodo dell’anno è di circa 13°C“, ha precisato Haapaniemi.

Il Mar Baltico, circondato da Germania, Polonia, Russia, Finlandia, Svezia e Stati baltici, è noto per la sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici, con acque poco profonde che si riscaldano a un ritmo doppio rispetto agli oceani globali. Haapaniemi ha inoltre sottolineato che l’intero Mar Baltico ha subito ondate di caldo marino quest’estate, con il Golfo di Finlandia in preda a temperature elevate da oltre 50 giorni e altre coste del Paese colpite da più di tre settimane.

“Si prevede che questi tipi di eventi meteorologici estremi diventeranno più frequenti e più forti a causa dei cambiamenti climatici“, ha avvertito Haapaniemi, ricordando anche che all’inizio dell’estate si era già verificata un’ondata di caldo di circa 20 giorni.

