Clima, in Francia il settembre più piovoso degli ultimi 25 anni

MeteoWeb

Settembre è stato molto piovoso su quasi tutta la Francia: erano 25 anni che nel Paese non si registrava un mese di settembre così piovoso, afferma Météo-France. “Il mese di settembre è stato caratterizzato da un susseguirsi di perturbazioni, intensificate la scorsa settimana da una situazione di “fiume atmosferico””, spiega ancora l’agenzia meteorologica nazionale, evidenziando che “questa pioggia si aggiunge a diversi mesi di precipitazioni in eccesso nel 2024”.

“Su circa il 20% del territorio, delle stazioni hanno già misurato dall’inizio dell’anno più precipitazioni di quante ne ricevano abitualmente in un anno intero”, afferma Météo-France. “È il caso di Nizza, dove abbiamo misurato 850mm dall’inizio del 2024, quando la media annuale è di 791mm. Questo è anche il caso di Evreux, Chartres, Blois, Romorantin, Saint-Nazaire, Metz, Le Mans, Melun…”.

“Il superamento della norma, tuttavia, non è nulla di insolito. Questi valori sono ancora lontani dalle precipitazioni totali più elevate registrate in un anno (il valore più alto a Parigi, ad esempio, fu di 900mm nel 1921). Ci sono ancora tre mesi autunnali che possono portare, secondo la norma mensile, circa 50mm di pioggia ciascuno, ad esempio a Parigi”, viene spiegato.

Météo-France evidenzia che “le piogge sono state distribuite in modo disomogeneo sul territorio. In alcune regioni, come nei Pirenei orientali, le piogge sono state meno abbondanti e la siccità è ancora prevalente. A Canet-en-Roussillon, sono caduti 241mm dall’inizio dell’anno, quando la media annua è di 658mm”.

Per quanto riguarda le temperature, nonostante una “sensazione di fresco”, la media nazionale di settembre è stata “vicina alla norma” per la stagione, essendo solo 0,4°C al di sotto della media del periodo 1991-2020, ha aggiunto l’agenzia meteorologica, mentre il settembre 2023 è stato il più caldo mai misurato nel Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.