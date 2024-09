Clima, le anomalie termiche di Agosto e dell’Estate 2024 in Italia: caldo diffuso, ma lontanissimo dai record di 21 anni fa | DATI

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato questa mattina i dati relativi alle anomalie climatiche di Agosto 2024 in Italia e quindi a quelle complessive del trimestre estivo (Giugno-Luglio-Agosto). Agosto è stato il mese più caldo dell’estate in Italia con una anomalia complessiva di +2,38°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020, ma il caldo è stato costante e moderato per tutto il mese, senza picchi esagerati. Anche Agosto, infatti, s’è concluso senza nessun record né assoluto né mensile in alcuna località italiana. E adesso è ufficiale che tutta l’estate è trascorsa senza battere neanche un record di caldo in singole località del nostro Paese, a testimonianza di quanto sia stata un’estate priva di picchi di caldo esagerato.

A livello geografico, l’anomalia termica è stata abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale, anche se un po’ più caldo al Nord rispetto al Sud, in controtendenza rispetto ai mesi precedenti: +2,73°C al Nord, +2,27°C al Centro e +2,14°C al Sud. In tutti i casi, non è stata l’estate più calda della serie storica (iniziata nel 1800, quindi 224 anni fa): rimane inavvicinabile il record del 2003, quando aveva fatto molto caldo anche negli altri mesi estivi.

A livello nazionale, infatti, l’anomalia di Agosto 2003 fu di +2,72°C, con uno scarto molto più grande al Nord (addirittura +3,35°C), e superiore anche al Centro (+2,84°C), mentre quasi identico al Sud (+2,30°C). In tutti i casi superiore, in Italia nel suo complesso e a livello geografico in tutte e tre le macroaree.

Le anomalie termiche dell’estate 2024 in Italia

A livello stagionale, l’estate meteorologica nel suo trimestre Giugno-Luglio-Agosto si è conclusa con uno scarto dalla norma di +1,79°C, che la posiziona al terzo posto tra le più calde (in vetta sempre quella del 2003 con +2,59°C di scarto trimestrale). Ha fatto più caldo al Centro/Sud, rispetto al Nord: nell’Italia settentrionale, infatti, l’anomalia stagionale è stata di +1,54°C (record del 2003 di +2,82°C); al Centro, invece, l’anomalia sale a +1,81°C (ma il record rimane del 2003 con +2,66°C); infine al Sud abbiamo avuto un’anomalia di +1,95°C, anche in questo caso inferiore a quella del 2003 che rimane irraggiungibile a +2,43°C.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2024

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

