Clima: l’intelligenza artificiale aiuterà le compagnie aeree a mitigare l’impatto climatico delle scie di condensazione

Secondo un recente rapporto dell’IPCC, le scie di condensazione, le sottili nuvole bianche lasciate dagli aerei nel cielo, sono responsabili di circa il 35% dell’impatto del riscaldamento globale dell’aviazione. Ciò renderebbe prioritario trovare modi per evitare le scie di condensazione nella missione per limitare i danni del cambiamento climatico.

È esattamente ciò su cui sta lavorando il Breakthrough Energy Contrails Team. Il team ha creato un software che consente alle compagnie aeree di prevedere dove è più probabile che si formino scie di condensazione ad alto impatto climatico e pianificare rotte di volo che le evitino.

La collaborazione con American Airlines e Google Research (che ha un suo sofisticato modello) sarà utile per comprendere meglio come evitare le scie di condensazione che causano il riscaldamento, e i risultati pubblicati hanno fornito una prima indicazione che le compagnie aeree commerciali potrebbero essere in grado di evitare efficacemente le scie di condensazione e ridurre l’impatto climatico complessivo del settore dell’aviazione.

Marc Shapiro, Direttore di BE Contrails, afferma che: “Evitare le scie di condensazione potrebbe essere uno dei modi migliori per limitare l’impatto climatico dell’aviazione e ora abbiamo la prima dimostrazione nel mondo reale che è possibile farlo. Questo studio è un ottimo esempio di cosa accade quando organizzazioni creative e ambiziose lavorano insieme per comprendere meglio e risolvere un problema difficile, e siamo grati per la partnership tra American Airlines e Google“.

L’iniziativa, quindi, sembrerebbe un passo positivo e concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione, un settore notoriamente difficile da decarbonizzare. Utilizzare l’intelligenza artificiale per analizzare dati meteorologici e immagini satellitari con l’obiettivo di evitare la formazione di scie di condensazione è un’applicazione innovativa della tecnologia, che potrebbe contribuire a mitigare il riscaldamento globale.

Le scie di condensazione, sebbene innocue dal punto di vista delle teorie complottiste, hanno un impatto reale sull’effetto serra, poiché possono intrappolare il calore nell’atmosfera. Ridurre la loro formazione è un modo pratico per limitare l’impatto delle emissioni degli aerei, soprattutto in alta quota, dove il loro effetto è amplificato.

Inoltre, questa collaborazione tra una grande azienda tecnologica come Google, una compagnia aerea di spicco come American Airlines e un’organizzazione dedicata alla lotta contro il cambiamento climatico, come Breakthrough Energy, dimostra che l’innovazione può avvenire quando settori diversi uniscono le forze. È incoraggiante vedere che le grandi aziende stanno cercando soluzioni per affrontare il cambiamento climatico, utilizzando strumenti avanzati come l’intelligenza artificiale.

Naturalmente, l’efficacia reale di questa iniziativa dipenderà dai risultati e dall’implementazione su larga scala, ma è un approccio proattivo che potrebbe avere un impatto significativo.

