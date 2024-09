Clown dottori in ospedale: meno farmaci e ricoveri più brevi per i bambini con polmonite

MeteoWeb

Uno studio innovativo presentato al Congresso della Società Europea di Pneumologia (ERS) di Vienna ha evidenziato i benefici della presenza dei clown dottori nei reparti pediatrici degli ospedali. Il sorriso, un elemento apparentemente semplice, si conferma un potente strumento terapeutico, capace di ridurre la durata del ricovero e l’uso di farmaci, in particolare per i bambini ricoverati con polmonite.

I clown dottori negli ospedali

Lo studio, condotto da Karin Yaacoby-Bianu del Carmel Medical Center e dell’Israel Institute of Technology di Haifa, ha seguito 51 bambini, di età compresa tra i due e i 18 anni, affetti da polmonite. I piccoli pazienti sono stati divisi in due gruppi: uno ha ricevuto solo le cure standard, mentre l’altro ha beneficiato anche di visite quotidiane da parte dei clown dottori del progetto “The Dream Doctors” durante le prime 48 ore di ricovero. Le visite, della durata di 15 minuti ciascuna, si sono svolte due volte al giorno.

I tre clown dottori coinvolti hanno utilizzato diverse tecniche per creare un ambiente rilassato e positivo per i bambini: dalla musica al canto, fino all’immaginazione guidata. Non solo hanno contribuito a migliorare l’umore dei piccoli pazienti, ma li hanno anche incoraggiati a mangiare e bere autonomamente, riducendo così la necessità di interventi medici invasivi.

I benefici per i bambini

I risultati sono stati sorprendenti: il gruppo dei bambini visitati dai clown dottori ha registrato una degenza ospedaliera significativamente più breve, con una media di 43,5 ore, rispetto alle 70 ore dei bambini che hanno ricevuto solo le cure standard. Inoltre, la durata del trattamento antibiotico endovenoso si è ridotta a soli due giorni, contro i tre giorni del gruppo di controllo. Questo dimostra non solo un’accelerazione nel processo di guarigione, ma anche un minore impatto delle cure farmacologiche.

Un altro aspetto rilevante è stata la diminuzione di alcuni parametri clinici fondamentali. Nei bambini che hanno interagito con i clown dottori, infatti, si è osservata una significativa riduzione della frequenza respiratoria e cardiaca, nonché dei marker infiammatori, segni evidenti di una risposta fisiologica positiva allo stress ridotto.

Questi risultati non solo confermano l’efficacia della “terapia del sorriso“, ma suggeriscono anche che l’integrazione di approcci olistici nelle cure mediche tradizionali possa portare a risultati clinici concreti, come il minor uso di farmaci e la riduzione del tempo di degenza.

Lo studio rappresenta una conferma scientifica del potenziale curativo delle emozioni positive, aprendo la strada a una sempre maggiore inclusione dei clown dottori nei reparti pediatrici di tutto il mondo. Come dimostrato, un semplice sorriso può davvero fare la differenza nel percorso di guarigione dei bambini.

