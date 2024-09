A Colonia sorge LUNA, la struttura che simula la superficie lunare

MeteoWeb

Mercoledì 25 settembre a Colonia, in Germania, si terrà l’inaugurazione di LUNA, la nuova “Luna sulla Terra” dell’Europa. La struttura di Agenzia Spaziale Europea (ESA)/Agenzia Aerospaziale Tedesca (DLR), progettata per ricreare la superficie lunare, sarà utilizzata per preparare astronauti, scienziati, ingegneri ed esperti di missioni a vivere e lavorare sulla Luna. Consentirà la ricerca, lo sviluppo e i test integrati di tecnologie spaziali in condizioni realistiche, fornendo preziose informazioni per le prossime missioni lunari, come il programma Artemis della NASA, che invierà astronauti sulla Luna per la prima volta da oltre 50 anni.

LUNA costituisce un centro di competenza per le attività sulla Luna, distinto e visibile a livello internazionale, come contributo tedesco-europeo all’ulteriore esplorazione dello spazio.

Le ultime settimane sono state caratterizzate da intensi preparativi mentre il team congiunto di ESA e DLR lavora per un evento storico che potrebbe rappresentare un passo significativo per le future missioni lunari. L’inaugurazione promette non solo un altro importante “piccolo passo per l’umanità” nell’esplorazione spaziale, ma anche la presentazione di tecnologie all’avanguardia e concetti innovativi per l’esplorazione lunare. Negli ultimi mesi, vari team di esperti hanno lavorato instancabilmente per completare la struttura LUNA, sviluppare protocolli di sicurezza e soddisfare i requisiti logistici e infrastrutturali necessari. Ora il giorno dell’inaugurazione è dietro l’angolo.

All’inaugurazione del centro di ricerca spaziale europeo d’avanguardia parteciperanno ospiti del settore spaziale e funzionari governativi, tra cui il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher, la Presidente del Consiglio Esecutivo del DLR Anke Kaysser-Pyzalla, il Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst, insieme alla Vice Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Mona Neubaur e la Coordinatrice del Governo Federale per l’Aerospazio Tedesco Anna Christmann, oltre a rappresentanti della NASA.

