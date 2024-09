Contrasto alle agromafie: al Divinazione Expo nuove strategie per salvaguardare il Made in Italy

MeteoWeb

Si è svolto oggi l’incontro pubblico dal titolo “Contrasto alle agromafie“, presso il Siracusa International Institute, nell’ambito della manifestazione Divinazione Expo. L’evento ha visto la partecipazione di relatori impegnati nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nel settore agroalimentare.

Il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha aperto i lavori, sottolineando che “la Mafia 4.0 richiede un’analisi profonda. Abbiamo assistito a un passaggio da un approccio parassitario a uno imprenditoriale“. Colosimo ha spiegato come l’attrazione criminale verso attività illecite generi un giro d’affari di circa 24,5 miliardi di euro e ha richiamato l’attenzione sul fatto che il settore agricolo è spesso vittima di fondi europei sottratti a imprenditori onesti. Tuttavia, ha evidenziato come il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023 sui controlli relativi ai premi PAC abbia rafforzato tali controlli.

Andrea Delmastro, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha parlato dell’impegno del Governo Meloni nell’adottare misure normative contro la contraffazione alimentare: “Le pene sono così basse che certamente non sono un deterrente da propositi criminosi, che se mafiosi non devono essere colpiti solo una volta, non due, non tre, ma due-trecento volte“.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha ribadito: “Abbiamo il dovere, come istituzioni, di stare accanto agli imprenditori coraggiosi per consentire loro di fare bene la propria attività aziendale andando a conquistare nuovi spazi di mercato senza dover condividere la loro sorti con le organizzazioni criminali.”

Durante la prima sessione, l’ex Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, insieme al professor Vincenzo Militello dell’Università di Palermo, e Maria Rosaria Laganà, direttore dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, hanno discusso dell’evoluzione della normativa penale legata alle attività mafiose nel settore.

Nella seconda sessione, il Generale di Brigata Donato Monaco del MASAF ha introdotto i relatori, tra cui Felice Assenza, Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari del MASAF, che ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra le forze di controllo nazionali e internazionali per contrastare le frodi agroalimentari. A fianco di Assenza, il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli dell’Arma dei Carabinieri e il Contrammiraglio Giovanni Canu delle Capitanerie di Porto hanno approfondito l’importanza del presidio territoriale e della vigilanza continua per la sicurezza delle filiere agroalimentari.

Le conclusioni dell’evento sono state affidate al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale ha ricordato come “la criminalità organizzata ricavi il 10% del suo PIL dal settore agroalimentare. I danni di queste infiltrazioni – ha ricordato – non sono solo economici, ma anche reputazionali, poiché compromettono il prestigio del Made in Italy.” Piantedosi ha poi dichiarato che il Governo ha ulteriormente intensificato la pressione contro queste organizzazioni criminali e, con il ministro Lollobrigida, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per destinare i terreni confiscati alla mafia ai giovani agricoltori. Tra le azioni concrete, ha segnalato il progetto avviato a Cassibile, vicino Siracusa, dove uno stabile è stato destinato ad ospitare 251 persone, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori agricoli.

