Coralli allevati: una nuova speranza per le barriere coralline

I coralli allevati nell’ambito del progetto Coral Seeding di Secore, un’organizzazione non profit dedicata alla preservazione delle barriere coralline, hanno dimostrato una resistenza superiore rispetto a quelli selvatici durante l’ondata di calore devastante che ha colpito i Caraibi nel 2023. Questa conclusione emerge da uno studio condotto dalla stessa Secore e pubblicato su Plos One.

L’estate del 2023 è stata particolarmente fatale per molti coralli nel bacino caraibico. Un’ondata di calore senza precedenti, sia per intensità che per durata, ha causato effetti catastrofici. Lo sbiancamento dei coralli ha colpito il Mar dei Caraibi e, poiché le alte temperature dell’acqua di mare persistevano, molti coralli indeboliti sono morti.

Sandra Mendoza Quiroz, coordinatrice del restauro di Secore in Messico, ha scoperto una luce di speranza in questo periodo disperato. Durante un’immersione di monitoraggio di routine per controllare la salute dei coralli allevati e trapiantati sulla barriera corallina, Mendoza Quiroz e i suoi colleghi hanno trovato i loro giovani coralli cresciuti e apparentemente sani. “Eravamo emozionati di osservare questo schema che mostrava un altro vantaggio dell’uso di reclute coralline assistite nel ripristino,” afferma Margaret Miller, direttrice della ricerca di Secore.

I dati raccolti dai ricercatori a Curacao e in Messico, in collaborazione con il partner Coralium Lab dell’Universidad Nacional Autónoma de México, hanno confermato che le reclute assistite di sei specie di coralli costruttori di barriere in 15 siti di barriere coralline in cinque nazioni del bacino caraibico hanno mostrato lo stesso schema: i giovani coralli allevati per il ripristino sono molto più resistenti allo sbiancamento sotto livelli estremi di stress termico rispetto ai coralli prevalenti sulla barriera corallina.

Questo rappresenta la prima prova scientifica che dimostra che i coralli ripristinati tramite approcci basati sulla riproduzione naturale possiedono una resistenza migliorata rispetto ai coralli naturali e ai piccoli frammenti a temperature estreme dell’acqua di mare ben al di sopra delle soglie di sbiancamento. “Ho lavorato all’allevamento di coralli nei Caraibi negli ultimi trent’anni, mentre assistevo contemporaneamente a una tremenda perdita di coralli, dovuta a malattie, uragani e ondate di calore, e allo sgretolamento delle comunità che dipendono da loro,” afferma Miller. “Questi risultati forniscono molto incoraggiamento e conferma che il ripristino tramite reclute coralline assistite può svolgere un ruolo importante nell’orchestrare la persistenza dei coralli nel nostro futuro più caldo. Tuttavia, garantire davvero il futuro delle barriere coralline dipende assolutamente dal successo dell’umanità nel controllo del riscaldamento globale.”

Il progetto Coral Seeding di Secore prevede la raccolta di uova di corallo da coralli selvatici, la fecondazione delle uova e del sperma in laboratorio (o su una barca o una spiaggia) e la produzione di milioni di embrioni di corallo. Le larve di corallo in via di sviluppo vengono coltivate in recinti nell’oceano e sistemate su substrati speciali. Dopo aver raggiunto una dimensione adeguata, i substrati vengono trapiantati sulla barriera corallina.

