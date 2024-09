La Corea del Nord lancia 120 palloncini con spazzatura verso la Corea del Sud

MeteoWeb

La Corea del Nord ha lanciato oltre 100 palloncini contenenti rifiuti verso la Corea del Sud per il 5° giorno consecutivo, con circa 40 di questi che sono atterrati a Seul e nella provincia di Gyeonggi. Il Comando di Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha confermato che Pyongyang ha spedito circa 120 palloncini riempiti di carta, plastica e bottiglie, specificando che non sono state rilevate sostanze pericolose al loro interno, come riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

In risposta, le autorità di Seul hanno dichiarato di essere pronte a reagire con “fermezza” e “calma“. Tra le opzioni di risposta si ipotizza la ripresa della trasmissione di propaganda verso la Corea del Nord tramite grandi altoparlanti posizionati al confine, una strategia già utilizzata nelle settimane precedenti.

