Scienziati inorriditi da ciò che hanno trovato sotto il ghiacciaio dell’apocalisse

Nel cuore dell’Antartide, il ghiacciaio Thwaites – noto anche come il “ghiacciaio dell’Apocalisse” – sta mostrando segni di una catastrofe. Monitorato da un team di scienziati dal 2018 attraverso il progetto International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), i recenti risultati sollevano serie preoccupazioni sul futuro del clima globale e sull’innalzamento del livello del mare. Quello che gli scienziati hanno scoperto è allarmante, e le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Fatti freddi e duri: un collasso imminente

Il ghiacciaio Thwaites ha una massa impressionante, grande quasi quanto la Florida, e copre un’area di circa 74.000 miglia quadrate. Se dovesse sciogliersi completamente, il solo Thwaites potrebbe innalzare il livello del mare di oltre due piedi (60 cm). Tuttavia, il problema più grande è che il suo scioglimento potrebbe destabilizzare altre parti della calotta glaciale antartica, potenzialmente causando un aumento del livello marino globale di oltre 3 metri.

I recenti studi del team di ricerca ITGC hanno mostrato che il ghiacciaio ha perso stabilità da almeno 80 anni, ma la velocità del suo ritiro si è accelerata notevolmente negli ultimi 30 anni. Lob Larter, responsabile scientifico dell’ITGC, ha dichiarato che l’aspettativa per il futuro del Ghiacciaio dell’Apocalisse è tutt’altro che rosea: “Il ghiacciaio Thwaites si è ritirato per più di 80 anni, accelerando considerevolmente negli ultimi 30 anni, e i nostri risultati indicano che è destinato a ritirarsi ulteriormente e più velocemente”. Il collasso completo del Thwaites potrebbe avvenire entro i prossimi 200 anni, una tempistica che mette in allerta la comunità scientifica.

Un quadro inquietante: le cause dello scioglimento

Lo scioglimento del Thwaites non è solo una conseguenza delle alte temperature atmosferiche. Ciò che è stato scoperto sotto il ghiacciaio ha sorpreso molti esperti: intrusioni di acqua salata provenienti dall’oceano che penetrano sotto la base del ghiacciaio. Questo processo è innescato dall’azione delle maree che sollevano il ghiacciaio dal fondo marino, permettendo all’acqua calda di insinuarsi e accelerare il suo scioglimento.

In passato, si pensava che il Thwaites fosse più stabile, poiché si estendeva fino a raggiungere il fondale marino, proteggendosi dall’oceano sottostante. Tuttavia, le scoperte recenti hanno smentito questa teoria, evidenziando una vulnerabilità molto maggiore di quanto previsto. “Le maree stanno sollevando il ghiacciaio, e questo fenomeno permette all’acqua oceanica calda di infiltrarsi sotto la base, sciogliendo il ghiaccio con una velocità preoccupante“, ha spiegato Ted Scambos, glaciologo e coordinatore scientifico statunitense dell’ITGC.

Conseguenze globali: il peso del ghiacciaio sull’equilibrio climatico

Il Ghiacciaio dell’Apocalisse contribuisce già oggi al 4% dell’innalzamento del livello del mare a livello globale, una percentuale significativa che potrebbe aumentare rapidamente se il ghiacciaio continuerà a sciogliersi al ritmo attuale. Tuttavia, le conseguenze del suo scioglimento non si fermano qui. Il timore principale degli scienziati è che la perdita di stabilità del Thwaites potrebbe innescare un effetto domino. La destabilizzazione del ghiacciaio potrebbe portare a una perdita di equilibrio in altre porzioni della calotta glaciale antartica, come la calotta glaciale dell’Antartide occidentale, con un potenziale aumento del livello marino fino a dieci piedi (circa tre metri).

Questo scenario catastrofico, seppur previsto per il 23° secolo, è una realtà che non può essere ignorata. Un innalzamento così drastico del livello del mare provocherebbe inondazioni massicce, minacciando le coste di tutto il mondo e causando migrazioni di massa senza precedenti. Grandi città costiere come New York, Tokyo e Mumbai potrebbero essere sommerse, costringendo milioni di persone a lasciare le loro case.

Miglioramenti rispetto alle peggiori previsioni

Nonostante la gravità della situazione, c’è una piccola nota positiva. I primi timori indicavano che il collasso del Ghiacciaio dell’Apocalisse potesse avvenire entro la fine di questo secolo. Fortunatamente, le nuove previsioni, basate su dati più recenti, suggeriscono che questo drammatico evento potrebbe non verificarsi fino al prossimo secolo, fornendo una finestra più lunga per agire e contenere i danni.

Ted Scambos spiega che, nonostante i modelli prevedano una “continua perdita di ghiaccio che accelererà nel 22° secolo“, c’è ancora tempo per attuare interventi mirati sul clima. “Un intervento immediato e sostenuto avrà un effetto positivo“, afferma Scambos, sottolineando come la riduzione delle emissioni di gas serra possa rallentare il riscaldamento globale e mitigare l’impatto sulle calotte polari.

Un’ultima chance: la necessità di azione immediata

La finestra temporale offerta dagli scienziati non deve essere vista come un invito alla procrastinazione. Al contrario, questo periodo rappresenta l’ultima opportunità per mettere in atto politiche ambientali globali ambiziose e drastiche. Senza un’azione coordinata a livello internazionale, i processi naturali potrebbero oltrepassare un punto di non ritorno, innescando cambiamenti climatici irreversibili.

Le emissioni di gas serra devono essere ridotte drasticamente nei prossimi decenni. Il riscaldamento degli oceani, che alimenta il ritiro del Thwaites, può essere moderato solo attraverso un impegno serio per la transizione verso energie rinnovabili e sostenibili. La sfida è enorme, ma le conseguenze di non agire sarebbero devastanti.

Il ghiacciaio Thwaites è un campanello d’allarme per l’intero pianeta. Ogni anno di inazione aumenta il rischio di un futuro segnato da disastri naturali di portata inimmaginabile. La comunità scientifica ha lanciato il suo avvertimento: il tempo per agire è ora. Se il mondo non risponderà con l’urgenza necessaria, potremmo trovarci ad affrontare un’apocalisse climatica da cui sarà impossibile tornare indietro.

