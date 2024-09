Countdown per Europa Clipper, la missione NASA verso la luna ghiacciata di Giove

MeteoWeb

È in programma il 10 ottobre 2024 il lancio di Europa Clipper, una sonda spaziale della NASA destinata a esplorare la luna ghiacciata di Giove, Europa. La missione ha recentemente superato una revisione tecnica cruciale, chiamata Key Decision Point E (KDP-E), permettendo al team di proseguire con le fasi finali prima del lancio, che avverrà a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Kennedy Space Center in Florida.

Laurie Leshin, direttrice del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, ha dichiarato che sia la sonda che il team sono pronti per le operazioni di lancio e per l’intera missione scientifica. Tuttavia, il progetto da 5 miliardi di dollari ha affrontato una sfida tecnica significativa solo pochi mesi fa. A maggio, i tecnici hanno scoperto che i transistor della sonda, fondamentali per la gestione dell’elettricità a bordo, erano più vulnerabili alle radiazioni di quanto si pensasse. Ciò ha destato preoccupazioni, poiché Europa si trova all’interno di una zona ad alte radiazioni a causa del forte campo magnetico di Giove.

Dopo 4 mesi di test intensi, il team ha stabilito che i transistor resisteranno per tutta la durata della missione di 4 anni. Europa Clipper eseguirà quasi 50 sorvoli ravvicinati di Europa, limitando così l’esposizione alla radiazione e permettendo ai transistor di recuperare tra un passaggio e l’altro.

La sonda, la più grande mai costruita dalla NASA per l’esplorazione planetaria, raggiungerà il sistema gioviano nel 2030. Dotata di 9 strumenti scientifici, studierà la superficie ghiacciata di Europa e l’oceano sottostante, con l’obiettivo principale di stabilire se il satellite possa supportare la vita.

