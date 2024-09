Crisi idrica, possibili nuove chiusure di notte a Campobasso

MeteoWeb

Grim, la società che gestisce il servizio idrico, annuncia nuove possibili chiusure notturne dell’acqua a Campobasso. Nel dettaglio, a causa della riduzione dell’apporto idrico fornito da Molise Acque conseguente al calo dell’erogazione dalle sorgenti, potrebbero essere adoperate chiusure ai serbatoi di Cese Alto (che serve le utenze di Conte Rosso e Vazzieri) e di Monforte (che serve parte del centro storico), dalle 3 alle 6 di questa notte. Grim ha fatto sapere che al momento questi serbatoi hanno un livello di riempimento tra il 24 e il 42%.

Molise Acque intanto ha comunicato “di aver messo in campo tutte le risorse possibili utilizzando momentaneamente il serbatoio di Monteverde, così da aumentare immediatamente il flusso idrico ai serbatoi della città di Campobasso per poter scongiurare le suddette chiusure e garantire il normale flusso per tutta la giornata di domani, domenica 22 settembre”.

