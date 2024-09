Crollo termico in Veneto, neve di settembre sulle Dolomiti

MeteoWeb

La prima neve ha già fatto la sua comparsa sulle Dolomiti del Veneto. Le precipitazioni hanno interessato anche località a medie altitudini, come Arabba, a 1600 metri. Tra ieri e stanotte, nevicate abbondanti hanno imbiancato il Lago di Misurina, le Cinque Torri, Ra Valles a Cortina, Rocca Pietore e il Passo Giau. Questo anticipo di autunno/inverno è dovuto a una perturbazione proveniente dal Nord Europa, sospinta da aria polare, che ha portato un drastico calo delle temperature. In pianura, infatti, si è passati dai +35°C di fine agosto ai +13/+14°C di questa mattina, con uno sbalzo di oltre 20 gradi. In alta quota, come a Ra Valles e sui Monti Alti Ornella, vicino ad Arabba, sono caduti tra i 25 e i 30 cm di neve fresca nelle ultime 24 ore, mentre ad Arabba stessa si sono registrati 5 cm al suolo. La Marmolada, con la sua cima più alta, Punta Penia, a 3.343 metri, è tornata al suo aspetto invernale: neve abbondante e temperature rigide, con una minima che ha toccato i -11°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.