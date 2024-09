Dai dimostratori di AI all’Innovation Village: tutte le novità della fiera A&T Nordest

MeteoWeb

Oltre 3.000 soluzioni e tecnologie per il mondo industriale. Ma anche i Dimostratori di Intelligenza Artificiale, con uno smart helmet per applicazioni salvavita sui luoghi di lavoro, una piattaforma che si muove autonomamente tra i filari di un vigneto, fino al robot che esamina in tempo reale oggetti su un nastro trasportatore e ne identifica eventuali difetti. Questa è A&T Nordest, la fiera dedicata a soluzioni tecnologiche, innovazione, affidabilità e competenze 4.0 – 5.0, che torna in fiera a Vicenza per la sua seconda edizione dal 6 all’8 novembre.

L’evento si rivolge alle filiere produttive territoriali e ai loro ecosistemi, mettendo in vetrina le migliori soluzioni e tecnologie innovative, dallo smart manufacturing all’intralogistica, dal testing alla stampa 3D. Tante le novità dell’edizione 2024: saranno più di 320 gli espositori presenti, un programma di 55 eventi tra convegni e workshop realizzati grazie al Comitato Scientifico Industriale presieduto da Alberto Baban, e un Innovation Village che metterà a confronto startup, PMI innovative, parchi scientifici e tecnologici e abilitatori di innovazione. Il tutto in uno spazio espositivo raddoppiato, con due padiglioni della fiera di Vicenza in cui troverà posto anche il progetto “Manifattura dei territori”: tre esposizioni collettive, espressione di ecosistemi territoriali, curate da Confartigianato Imprese Veneto, Cluster Comet e Confimi Industria.

“A&T Nordest non è solo un evento espositivo, ma un vero e proprio motore di crescita e innovazione, reso possibile dalla stretta collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca”, spiega Luciano Malgaroli, Ceo di A&T. “Siamo solo alla seconda edizione e già avremo un’espansione significativa dello spazio espositivo, con il raddoppio dei padiglioni. Ma il successo dell’evento si fonda soprattutto sull’aspetto collaborativo tra tutti gli attori coinvolti: per questo abbiamo creato un Comitato d’Indirizzo di alto livello, espressione dei territori e portatore di esigenze locali, che sta lavorando per far crescere insieme il progetto e renderlo un evento di valore e strumento di crescita per espositori e partecipanti”.

Per la seconda edizione di A&T Nordest, in fiera a Vicenza, al padiglione 7 da 13.000 metri quadri si aggiungerà il padiglione 6 da 6.000 metri quadri. Nel padiglione 7 esporranno tecnologie per smart manufacturing, intralogistica, testing e metrologia, stampa 3D. Nel padiglione 6 troveranno posto ulteriori tecnologie per lo smart manufacturing, l’Innovation Village e dimostratori che raccontano le potenzialità delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in diversi ambiti del manifatturiero, come la meccatronica, l’alimentare e lo sport system. Inoltre la manifestazione si terrà in contemporanea con Expo Industria (6-9 novembre), fiera in-house promossa dal gruppo Arroweld Italia e dedicata al mondo della saldatura, e FIMAST (6-8 novembre), l’evento B2B organizzato da IEG – Italian Exhibition Group che pone i riflettori sulle innovazioni tecnologiche delle filiere di calzetteria e calza, calzature 3D-knitted, seamless e abbigliamento tecnico e sportivo.

“Affiancare FIMAST ad A&T e al mondo delle tecnologie 4.0 e 5.0 significa promuovere momenti di confronto, scambio e innovazione tra filiere attigue e complementari – sottolinea Matteo Pollini, exhibition manager di FIMAST per Italian Exhibition Group -. Con la piattaforma fieristica che stiamo preparando, puntiamo a moltiplicare le opportunità per le aziende espositrici e creare sinergie tra i principali player attesi a Vicenza, favorendo l’incontro tra eccellenze manifatturiere. Lo sport system e la calzatura dei distretti di Brescia, Mantova e del Veneto, per esempio, per i quali domanda e offerta possono convergere”.

I Dimostratori di Intelligenza Artificiale

Saranno tre i Dimostratori di Intelligenza Artificiale dedicati all’industria manifatturiera, meccatronica e a tutte le filiere e distretti industriali del Nordest. Intellimech, il consorzio per la meccatronica nato nell’ambito di Kilometro Rosso Innovation District a Bergamo, presenterà una soluzione robotica avanzata basata su AI dedicata al mondo dei vigneti. Un sistema composto da una piattaforma mobile che si muove autonomamente tra i filari, da un braccio robotico capace di raggiungere aree specifiche della pianta e da un sistema di visione artificiale che identifica i grappoli e ne stima la posizione. Inoltre il Consorzio presenterà un progetto, realizzato con aziende partner, di controllo della qualità industriale basato su immagini, con la condivisione di esperienze riguardanti l’utilizzo di tecniche di AI per l’individuazione di difetti e anomalie all’interno di processi produttivi.

Il secondo dimostratore è presentato da ICE (Industrial Computer Engineering), il laboratorio di ricerca applicata e trasferimento tecnologico nato su iniziativa dell’Università di Verona. All’interno vengono illustrate tecnologie di AI e Metaverso che consentono l’analisi del viso di una persona, riconoscendone la condizione fisica di attenzione o stanchezza. Questa viene riprodotta nella rappresentazione dell’umano in un digital twin di una linea di produzione. Sarà presente anche un robot che esamina in tempo reale oggetti che scorrono su un nastro trasportatore e in base a parametri di qualità decide cosa tenere e cosa scartare, oltre a un casco che permette all’utente di avere esperienze immersive sulla linea di produzione.

Infine il dimostratore curato da SMACT, il Competence Center nazionale per la digitalizzazione delle imprese italiane, costituito a Nordest in alleanza tra le università del Triveneto, enti di ricerca, enti pubblici di facilitazione e oltre 80 imprese technology ed early adopter. Al suo interno uno smart helmet progettato per applicazioni salvavita nei luoghi di lavoro, oltre ad un sistema di visione stereo, che usa la visione artificiale stereoscopica per il rilevamento di presenza in prossimità di macchine automatiche.

A&T Innovation Village

Al centro di A&T Nordest ci sarà anche l’Innovation Village, il luogo della contaminazione e del dialogo tra startup e PMI innovative, parchi scientifici e tecnologici, abilitatori di innovazione e stakeholder territoriali. Il “villaggio dell’innovazione” verrà animato da un fitto programma di talk e pitch, in cui i protagonisti dell’innovazione si confronteranno sui temi più caldi legati alla manifestazione. Una tre giorni di eventi suddivisi per macro-tematiche, in cui anche il pubblico verrà coinvolto nel confronto costruttivo con le realtà innovative più interessanti del panorama nordestino, ma non solo. Uno sguardo sul futuro che si inserisce armonicamente nel programma della fiera A&T in uno spazio dedicato in cui saranno presenti anche aree networking e spazi espositivi per le startup.

A&T – Partner istituzionali e patrocinatori

L’evento è realizzato grazie al supporto di: Accredia, Assintel, Comet, Confartigianato Imprese Veneto, Associazione Artigiani Confartigianato Trentino, Confartigianato Imprese Udine, Digital Innovation Hub – Confartigianato Imprese Vicenza, Confimi Industria Veneto, Confimi Industria Padova-Rovigo, Confimi Industria Venezia-Treviso, Confimi Industria Vicenza, Confindustria Veneto, Confindustria Alto Adriatico, Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Confindustria Udine, Confindustria Veneto Est, Confindustria Verona, Confindustria Vicenza, CUOA Business School, Digital Innovation Hub Udine, Hub Innovazione Trentino, LEF (Lean Experience Factory), SMACT Competence Center.

