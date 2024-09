Dispersi 3 escursionisti nel Ragusano, ricerche in corso

MeteoWeb

In corso le ricerche di 3 escursionisti in bici nella Valle dell’Ippari, una riserva naturale in territorio di Vittoria, nel Ragusano: non si hanno loro notizie da ieri sera. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una persona che pare fosse in compagnia dei 3 e poi ne avrebbe perso le tracce. La segnalazione è arrivata alla protezione civile che ha subito allertato Polizia, carabinieri e vigili del fuoco. I vigili del fuoco, con i volontari di Protezione civile e le forze dell’ordine, hanno concentrato le ricerche nella zona di contrada Colobria.

