“Dita della morte” sotto il ghiaccio antartico: il mistero dei Brinicles

L’Antartide, il continente ghiacciato che ricopre l’estremo sud del nostro pianeta, è spesso visto come una terra di desolazione e di freddo estremo. Tuttavia, sotto la superficie gelata di questo territorio, esiste un mondo di straordinaria complessità e bellezza inaspettata. Tra le meraviglie naturali che si celano sotto il ghiaccio, i brinicles, comunemente conosciuti come “dita della morte“, emergono come uno dei fenomeni più affascinanti e inquietanti. Ma cosa sono esattamente questi sinistri tubi di ghiaccio e quale impatto hanno sugli ecosistemi marini che abitano?

Il paesaggio antartico è caratterizzato da vasti ghiacciai e distese di ghiaccio marino che si estendono per migliaia di chilometri. Sotto questo strato di ghiaccio, le condizioni sono particolarmente estreme: le temperature possono scendere sotto i -2°C (28,4°F), creando un ambiente gelido ma sorprendentemente ricco di vita. Tuttavia, anche in questo mondo già ostile, ci sono fenomeni che sfidano ulteriormente la resilienza delle specie marine.

I Brinicles

Il termine “brinicolo” si riferisce a una formazione di ghiaccio che può essere tanto affascinante quanto temibile. Questo fenomeno si manifesta sotto il ghiaccio marino, creando strutture tubolari di ghiaccio che si espandono verso il basso. Ma come si forma un brinicolo e quali sono i suoi effetti?

Il processo di formazione di un brinicolo

Il processo che porta alla formazione di un brinicolo inizia con il congelamento del ghiaccio marino. Quando il ghiaccio marino si forma, i sali disciolti nell’acqua di mare non vengono incorporati nella struttura del ghiaccio stesso. Invece, rimangono intrappolati in sacche di salamoia all’interno del ghiaccio. Questa salamoia è molto più fredda e densa dell’acqua circostante e, quando viene rilasciata nell’acqua sotto il ghiaccio, affonda rapidamente.

Il contatto tra la salamoia e l’acqua più calda sottostante provoca un immediato congelamento di quest’ultima. Il risultato è una formazione tubolare di ghiaccio che cresce verso il basso, espandendosi e creando una sorta di stalattite di ghiaccio che può congelare qualsiasi cosa si trovi sul suo cammino.

Una volta che il brinicolo raggiunge il fondo del mare, la sua crescita può continuare a un ritmo sorprendente. L’intero processo può essere influenzato da diversi fattori, come la temperatura dell’acqua, la salinità e la velocità con cui la salamoia viene rilasciata. Quando il brinicolo tocca il fondo marino, può espandersi e congelare tutto ciò che trova, inclusi sedimenti, rocce e organismi marini. Questo processo può avere effetti devastanti sugli ecosistemi locali, alterando l’habitat e minacciando la sopravvivenza di specie che si trovano nella sua traiettoria.

Il ruolo della tecnologia

Osservare e documentare i brinicles in azione è una sfida notevole. Le condizioni ambientali estreme rendono difficile per i ricercatori e i fotografi subacquei trascorrere un tempo prolungato sotto l’acqua. Nonostante i progressi nella tecnologia e nella scienza, è stato solo nel 2011 che una troupe di documentaristi è riuscita a catturare per la prima volta il processo di formazione di un brinicolo.

Per riuscire a documentare il fenomeno, i produttori della serie BBC Frozen Planet hanno dovuto affrontare sfide significative. I subacquei non potevano restare sott’acqua abbastanza a lungo per osservare l’intero evento, a causa del freddo intenso e della necessità di cambiare le bombole d’aria. Per risolvere questo problema, è stata sviluppata una fotocamera subacquea capace di riprendere in time-lapse. Questo tipo di attrezzatura non esisteva all’epoca, e il cameraman subacqueo Hugh Miller ha lavorato instancabilmente per creare un prototipo adatto.

Il successo di questa impresa ha rappresentato una pietra miliare nella documentazione dei brinicles, offrendo uno sguardo raro e prezioso su un fenomeno altrimenti inaccessibile.

L’impatto ambientale e scientifico

Le “dita della morte” non sono solo un fenomeno affascinante; hanno anche un impatto significativo sull’ambiente marino. La loro formazione può influenzare la distribuzione delle specie, alterare le catene alimentari e modificare i processi geologici nel fondo marino. La ricerca continua a esplorare come i brinicles influenzano gli ecosistemi e come questi effetti possano essere monitorati e gestiti.

Studiare i brinicles fornisce informazioni preziose su come i cambiamenti ambientali e climatici influenzano gli ecosistemi marini. Questi studi possono aiutare a comprendere meglio le dinamiche di congelamento e le risposte degli organismi marini a condizioni estreme. Inoltre, le “dita della morte” offrono un’opportunità unica per indagare i processi di formazione del ghiaccio e la loro influenza sugli ambienti sottomarini.

