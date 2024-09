Ultima domenica di settembre di sole: tante presenze sul litorale romano

MeteoWeb

Nonostante un vento teso, la temperatura gradevole, sui +24-25°C, sta invogliando molti romani a raggiungere il litorale per una tintarella d’autunno. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene, gli arenili vedono la presenza di visitatori che passeggiano sul bagnasciuga ma anche di chi si concede un bagno di sole in costume, sui lettini o teli da mare. Gettonati anche i lungomare con famiglie a passeggio o sportivi in bicicletta o runner. Passeggiate anche sui moli dei porti di Fiumicino ed Ostia.

Mentre le prime mareggiate di settembre hanno segnato le spiagge, a causa del maltempo un’ondata di detriti e rifiuti, come plastiche, canne, legna, bottiglie, proveniente dal Tevere ha riempito vari punti della Darsena portuale di Fiumicino, dove ormeggiano decine di barche da diporto.

