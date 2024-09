Donna muore a bordo del volo Reggio Calabria-Roma

MeteoWeb

Una donna è morta a bordo del volo ITA Reggio Calabria-Roma nel primo pomeriggio di oggi. Il volo, l’AZ 1156, era ancora in pista, in partenza dall’Aeroporto dello Stretto quando la signora ha accusato un malore fatale che l’ha stroncata nel giro di pochi minuti. Inutili i soccorsi. Le operazioni di decollo non sono neanche iniziate (l’aereo era ancora in fase di imbarco) e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno e del medico legale. Il volo doveva partire alle 15:15 ma è stato annullato e la compagnia si sta prodigando per trovare la migliore soluzione possibile per i passeggeri.

Grande tristezza e sgomento a bordo e nell’Aeroporto di Reggio Calabria per il triste evento luttuoso che ha scosso tutti i presenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.