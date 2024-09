Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Matera: salvataggio di due turiste nel Torrente Gravina

MeteoWeb

Nella giornata di ieri, il 15 settembre 2024, il Torrente Gravina, un affascinante corso d’acqua situato nei pressi di Matera, è stato teatro di due drammatici incidenti che hanno richiesto un intervento tempestivo e coordinato delle forze di soccorso. Alle ore 13:05, una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta con urgenza per prestare soccorso a due turiste che si erano infortunate a causa di una scivolata nei pressi del ponte in legno situato lungo il torrente.

Le due donne coinvolte erano una bambina danese di 8 anni e una signora tedesca di 67 anni. Le due sfortunate visitatrici stavano godendo di una passeggiata nel pittoresco scenario naturale del Torrente Gravina quando, a causa di una scivolosità inattesa, sono scivolate e sono rimaste bloccate in una posizione difficile da raggiungere.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Subito dopo l’allerta, la squadra di Vigili del Fuoco di Matera ha raggiunto il luogo dell’incidente, iniziando le operazioni di soccorso. La complessità dell’intervento è stata notevole a causa della posizione inaccessibile delle vittime e delle condizioni del terreno. I soccorritori, equipaggiati con attrezzature specializzate per operazioni di recupero in ambienti difficili, hanno lavorato con precisione per garantire un salvataggio sicuro.

Le due turiste, dopo essere state stabilizzate e assistite sul posto, sono state trasferite con urgenza all’ospedale di Matera. Il trasporto è avvenuto tramite l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco del nucleo elicotteristi di Bari, che ha garantito un trasferimento rapido e sicuro al nosocomio materano.

Assistenza sanitaria e coordinamento delle forze di Polizia

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno contribuito a gestire la situazione e a garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni di soccorso. I sanitari del 118, intervenuti prontamente, hanno fornito assistenza medica iniziale alle vittime prima del loro trasferimento in ospedale.

Le due turiste sono state visitate dai medici, che hanno provveduto a eseguire tutte le verifiche necessarie per valutare l’entità delle loro ferite. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni generali delle due donne non sembrano destare eccessiva preoccupazione.

