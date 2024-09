Droni: Italia in prima linea nel trasporto merci e passeggeri

MeteoWeb

L’Italia è in prima linea nelle tecnologie per il trasporto di merci e passeggeri con droni e aerotaxi. Tutte le ultime novità saranno presentate a “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione dell’evento professionale di riferimento sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa, che si svolgerà giovedì 17 ottobre presso la Fiera di Roma nell’ambito del salone “Air Mobility Show” della fiera internazionale “ZeroEmission Mediterranean” dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie rinnovabili. In questo evento, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) presenterà il nuovo Regolamento VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), che disciplina le operazioni di volo con i nuovi velivoli a decollo e atterraggio verticali e definisce i requisiti per i futuri vertiporti. L’Aero Club d’Italia annuncerà la normativa per l’utilizzo dei nuovi multicotteri con equipaggio per il VDS (Volo da Diporto Sportivo), mentre D-Flight, società del gruppo ENAV, illustrerà come sarà riorganizzato il traffico aereo nei nostri cieli con l’imminente arrivo di droni e aerotaxi per il trasporto di merci e passeggeri.

“Roma Drone Conference 2024” prevede una tavola rotonda a cui parteciperanno tutti i massimi esperti e operatori del settore in Italia. Interverranno relatori di importanti aziende attive nello sviluppo di droni cargo, aerotaxi e vertiporti, tra cui Leonardo, FlyingBasket, Nimbus, Carpitech, UrbanV, The Edge Company, TopView e EuroUSC Italia.

“La nostra conferenza annuale consentirà di fare il punto sul mercato e sulle tecnologie dei droni e dei velivoli a decollo e atterraggio verticali, un settore che sta rivoluzionando il mondo del trasporto aereo e che vede l’Italia in prima linea nella definizione delle regole di volo, nella realizzazione dei velivoli e nello sviluppo delle infrastrutture a terra”, spiega Luciano Castro, Presidente di Roma Drone Conference e direttore di Air Mobility Show. “Offriremo una panoramica completa sulle prospettive della mobilità aerea innovativa, che ad esempio consentirà di utilizzare droni per trasportare rapidamente sangue o campioni biologici tra ospedali o per far giungere merci pesanti in zone remote, oppure di trasportare passeggeri in pochi minuti da un aeroporto internazionale al centro della città con nuovi aerotaxi a propulsione elettrica”.

Il programma di “Roma Drone Conference 2024” sarà articolato in due sessioni. Nella mattinata, è prevista la conferenza “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS”, in cui sarà fatto il punto sul settore degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Innovative Air Mobility (IAM) in Italia. E’ previsto un confronto tra enti, aziende, operatori e sarà presentata in anteprima la terza edizione della ricerca di PwC Strategy& Italia sul mercato UAS/IAM. Nella sessione pomeridiana, invece, si svolgerà la tavola rotonda su “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL”, in cui saranno approfondite le prospettive dell’impiego di droni per la consegna di merci, oltre alle nuove sfide del trasporto di persone in ambito urbano con aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticali e della realizzazione di una rete di vertiporti. Main partner della conferenza è D-Flight, gold sponsor sono IntelliMove e Aerovision, mentre sponsor sono BirdsEye, CABI Broker, Carpitech, EuroUSC Italia, FlyingBasket, Horus Technologies, Nimbus, Philotea, Sigma Consulting e Top View. La conferenza ha ricevuto i patrocini dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Tecnopolo Roma.

Durante la fiera “ZeroEmission Mediterranean”, si svolgerà anche un importante convegno internazionale sul tema “Volo futuro: prospettive dell’aviazione elettrica e sostenibile” con la partecipazione di aziende ed esperti da tutta Europa. Parallelamente, nell’area espositiva “Air Mobility Show” saranno presenti gli stand di società e startup nel settore dei droni, della mobilità aerea innovativa e del volo elettrico. Negli stessi giorni, alla Fiera di Roma si svolgerà anche la fiera “Blue Planet Economy Expoforum” sull’economia del mare. Ulteriori informazioni su www.romadrone.it e www.airmobility.show.

