È ufficiale: tra poco l’asteroide 2024 RW1 colpirà la Terra

Nelle prime ore della mattinata del 4 settembre 2024, l’astronomo J. B. Fazekas ha scoperto un asteroide dalle dimensioni di circa un metro, denominato 2024 RW1, durante una survey al monte Lemmon. La scoperta è stata effettuata alle 05:45 UTC e ha immediatamente innescato una serie di verifiche e monitoraggi da parte delle principali agenzie spaziali.

La collisione dell’asteroide con la Terra

Poco dopo la segnalazione iniziale, l’asteroide è stato inserito nel database del Near Earth Object Coordination Centre (NEOCC) e gli algoritmi di monitoraggio dell’impatto, come Scout della NASA e Meerkat dell’ESA, hanno rilevato una probabilità non trascurabile di collisione con la Terra. Successivi osservazioni da parte di vari osservatori hanno confermato l’esistenza di 2024 RW1 e affinato i calcoli della sua traiettoria.

Secondo le ultime stime ufficiali pubblicate dal Minor Planet Center (MPEC 2024-R68), l’impatto dell’asteroide è previsto per le 16:40 UTC (18:40 ora italiana) di oggi, con un punto di collisione situato vicino all’isola di Luzon, nelle Filippine. Tuttavia, non ci sono motivi di allarme: le dimensioni ridotte dell’asteroide 2024 RW1 lo renderanno quasi certamente innocuo, con la maggior parte dei frammenti destinati a disintegrarsi nell’atmosfera o a cadere in mare.

