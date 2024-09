Ecomondo 2024: l’intelligenza artificiale protagonista della transizione ecologica

MeteoWeb

Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la green e circular economy, torna alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre 2024. Organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), la manifestazione, giunta alla sua ventisettesima edizione, rappresenta un hub internazionale strategico per esplorare le soluzioni tecnologiche e le politiche necessarie per realizzare una visione di sviluppo sostenibile a livello globale. L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per fare il punto sullo stato di adozione, a livello italiano, europeo e internazionale dell’economia circolare nelle principali filiere industriali in linea con i progetti del PNRR e del Green Deal Europeo.

La fiera propone un ampio e autorevole programma di conferenze, workshop, convegni e seminari. Gli eventi sono curati dal Comitato Tecnico Scientifico, composto da un pool di oltre 80 esperti e presieduto dal Professor Fabio Fava, in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, associazioni di categoria, consorzi, agenzie e federazioni di settore. I partecipanti avranno l’opportunità di aggiornarsi sulle ultime tendenze, tecnologie e normative del settore, nonché di confrontarsi con esperti e professionisti di calibro internazionale.

L’Intelligenza artificiale sarà un tema chiave dell’edizione 2024 che verrà approfondito in tutte le macroaree tematiche della fiera, dimostrando il suo ruolo cruciale nell’accelerare la transizione verso un’economia circolare e sostenibile. Secondo un recente studio condotto da EY Italy AI Barometer, l’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per tasso di adozione dell’IA nelle imprese, con l’85% delle aziende che utilizza almeno una tecnologia di intelligenza artificiale. Ecomondo 2024 si propone come piattaforma ideale per esplorare queste potenzialità nel contesto della sostenibilità ambientale.

Nel settore Environmental Monitoring and Earth Observation, i visitatori potranno scoprire le più avanzate soluzioni di IA per l’acquisizione e l’analisi di dati satellitari finalizzati al monitoraggio ambientale, della biodiversità e della produzione agroforestale. Le tecnologie avanzate di monitoraggio satellitare, integrate con Big Data e modelli di intelligenza artificiale, rappresentano strumenti chiave per affrontare il cambiamento climatico. In questo contesto, l’evento “Aria indoor: il ruolo nel rapporto ambiente e salute”, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo e dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, la sessione “Earth Observation Technologies to improve environmental management” approfondirà l’uso dell’IA nell’osservazione della Terra.

Il 6 novembre in quest’area si terrà l’evento “Osservazione della Terra – Scenari del prossimo futuro”, che avrà l’obiettivo di esplorare l’evoluzione e l’importanza crescente dell’osservazione della Terra in vari settori, con particolare attenzione alle applicazioni in Italia per il monitoraggio del dissesto idrogeologico, del patrimonio archeologico, delle dispersioni idriche e dello sviluppo dell’agricoltura intelligente.

L’area dedicata alla Blue Economy metterà in luce il ruolo dell’IA nell’ottimizzazione della gestione portuale, nella prevenzione dell’inquinamento marino e nell’efficiente utilizzo delle acque. Di particolare rilievo sarà l’evento “Digitalizzazione e ottimizzazione dell’efficienza delle reti idriche”, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Bologna e UTILITALIA. Questo appuntamento esplorerà l’applicazione dell’IA nell’analisi dei big data e nella creazione di gemelli digitali per una gestione innovativa e sostenibile del ciclo idrico integrato.

Nel distretto Circular and Healthy City il workshop “Earth Observation and Digital Twins to improve Urban Resilience” in programma il 5 novembre, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo e dal Politecnico di Torino, esplorerà come l’IA possa rivoluzionare la gestione urbana. La sessione “Monitoring Urban Landscapes: The Power of Data and Digital Twins” approfondirà l’uso dell’IA per il monitoraggio urbano, presentando casi di studio di città che utilizzano gemelli digitali basati su IA per simulare l’impatto di nuove infrastrutture, ottimizzare i consumi energetici e migliorare la resilienza agli eventi climatici estremi.

Nell’area Waste as Resource, l’IA sarà presentata come strumento chiave per ottimizzare la gestione dei rifiuti. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche di machine learning per il sorting automatizzato dei rifiuti e la pianificazione ottimale dei percorsi di raccolta.

L’area dedicata alla Bioeconomy ospiterà sessioni che esploreranno come gli algoritmi di IA possano ridurre l’impatto ambientale del settore primario, migliorando l’efficienza delle risorse e la resilienza ai cambiamenti climatici. La sessione “I driver per una filiera agroalimentare più forte e competitiva: tra tradizione e innovazione, circolarità, transizione energetica” in programma il 6 novembre, organizzata in collaborazione con Confagricoltura, Federalimentare ed ENEA, farà il punto sulle soluzioni più innovative per un’agricoltura data-driven e sostenibile e su come gli algoritmi possano ridurre l’impatto ambientale del settore migliorando l’efficienza delle risorse e la resilienza ai cambiamenti climatici.

L’IA sta dimostrando un potenziale significativo nel supportare la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Come evidenziato da studi recenti, l’IA può contribuire all’ottimizzazione delle risorse, alla riduzione degli sprechi e all’implementazione di modelli di economia circolare. Ecomondo 2024 si propone di esplorare queste opportunità, offrendo una piattaforma unica per il dialogo tra innovatori, policy makers e industria.

Con un format che unisce una parte espositiva di alto livello a un ricco palinsesto di eventi, Ecomondo 2024 si conferma la piattaforma di riferimento in Europa per esplorare le ultime tendenze su digitalizzazione e sostenibilità. La manifestazione offrirà ai visitatori l’opportunità unica di toccare con mano come l’intelligenza artificiale può accelerare la transizione green in tutti i settori dell’economia circolare.

L’appuntamento è dal 5 all’8 novembre 2024 alla Fiera di Rimini, per quattro giorni di networking, formazione e business all’insegna dell’innovazione sostenibile.

