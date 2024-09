Edilizia, dal decreto Salva Casa allo sviluppo urbano: focus a Catania

MeteoWeb

Le importanti novità introdotte dal Decreto Salva Casa saranno al centro del convegno “Il Decreto Salva Casa, verso un codice unico dell’edilizia?”, che si terrà lunedì 23 settembre alle ore 9 presso la sede di ANCE Catania (Viale Vittorio Veneto 109). L’evento – promosso dall’Associazione dei costruttori etnei per approfondire la legge 105/2034 e patrocinato da ANCI Sicilia, Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone, Ordine degli Avvocati di Catania – sarà l’occasione per acquisire utili informazioni sulle novità in materia, con attenzione anche agli ambiti applicativi della normativa nazionale in Sicilia, alla luce del meccanismo di recepimento del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) operato dal legislatore regionale con la Legge regionale 16/2016, nonché alla commerciabilità giuridica ed economica del fabbricato.

Si comincerà alle 9 con i saluti istituzionali di: Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Massimiliano Giammusso (vicepresidente Anci Sicilia e sindaco di Gravina di Catania), Vincenzo Vacirca (presidente Consiglio Notarile Distretti riuniti di Catania e Caltagirone) e Antonino Guido Distefano (presidente Ordine degli Avvocati di Catania).

Alle 9,30 apertura dei lavori moderati dal giornalista Mario Barresi: l’introduzione sarà affidata a Stefano Betti (vicepresidente Ance con delega Edilizia e Territorio). Dalle 9,45 si alterneranno le relazioni di Francesca Zaccagnini (Ance Funzionario Responsabile Edilizia e Territorio), Giuseppe Consoli (Avvocato del Foro di Catania), Riccardo Dagnino (Notaio in Trecastagni) e Paolo La Greca (assessore Urbanistica Comune di Catania e vicesindaco di Catania).

Dalle 11 è prevista una tavola rotonda “Lo sviluppo urbano ed edilizio delle città” che, prendendo spunto dal Decreto Casa, dibatterà sull’importanza e l’urgenza di una revisione organica e integrata della disciplina edilizia ed urbanistica, coinvolgendo per la Regione Siciliana la politica e l’amministrazione, unitamente ai diversi operatori coinvolti nei processi di trasformazione. L’introdurrà Giuseppe Carta (presidente IV Commissione Ambiente, territorio e Mobilità ARS), vi parteciperanno: Carlo Parrinello (architetto, consulente IV Comm. Ambiente, Territorio e Mobilità ARS), Maurizio Erbicella (Ingegnere, urbanista e territorialista), Elio Guarnaccia (Avvocato del Foro di Catania), Francesco Mannino (presidente officine Culturali) e Salvo Messina (vicepresidente Ance Catania).

