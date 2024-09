El Niño ha causato la più grande estinzione di massa della storia

MeteoWeb

Secondo una nuova ricerca, il mega riscaldamento degli oceani dovuto al fenomeno El Niño è stato determinante per la più grande estinzione di massa della vita sul pianeta Terra, avvenuta circa 252 milioni di anni fa. Lo studio, pubblicato oggi su Science e co-diretto dall’Università di Bristol e dalla China University of Geosciences (Wuhan), ha gettato nuova luce sul motivo per cui gli effetti del rapido cambiamento climatico nel riscaldamento del Permiano–Triassico furono così devastanti per tutte le forme di vita nel mare e sulla terraferma.

Gli scienziati hanno da tempo collegato questa estinzione di massa alle vaste eruzioni vulcaniche in quella che oggi è la Siberia. Le emissioni di anidride carbonica risultanti hanno rapidamente accelerato il riscaldamento climatico, causando una stagnazione diffusa e il collasso degli ecosistemi marini e terrestri. Ciò che però ha causato la sofferenza così grave della vita sulla terraferma, comprese le piante e gli insetti solitamente resistenti, è rimasto fonte di mistero.

Il coautore principale, il Alexander Farnsworth, ricercatore associato senior presso l’Università di Bristol, ha affermato: “Il riscaldamento climatico da solo non può causare estinzioni così devastanti perché, come stiamo vedendo oggi, quando i tropici diventano troppo caldi, le specie migrano verso latitudini più fredde e più elevate. La nostra ricerca ha rivelato che l’aumento dei gas serra non solo rende più calda la maggior parte del pianeta, ma aumenta anche la variabilità meteorologica e climatica, rendendolo ancora più “selvaggio” e difficile per la vita sopravvivere“.

La catastrofe del Permiano–Triassico dimostra che il problema del riscaldamento globale non è solo dovuto al fatto che il caldo è diventato insopportabile, ma anche al fatto che le condizioni oscillano drasticamente nel corso di decenni.

“La maggior parte della vita non è riuscita ad adattarsi a queste condizioni, ma fortunatamente alcune cose sono sopravvissute, senza le quali non saremmo qui oggi. È stata quasi, ma non proprio, la fine della vita sulla Terra“, ha affermato il coautore principale Yadong Sun della China University of Geosciences.

La scala del riscaldamento del Permiano-Triassico è stata rivelata studiando gli isotopi di ossigeno nel materiale dentario fossilizzato di minuscoli organismi natanti estinti chiamati conodonti. Studiando il record di temperatura dei conodonti di tutto il mondo, i ricercatori sono stati in grado di mostrare un notevole collasso dei gradienti di temperatura alle basse e medie latitudini.

Farnsworth, che ha utilizzato modelli climatici pionieristici per valutare i risultati, ha affermato: “In sostanza, faceva troppo caldo ovunque. I cambiamenti responsabili dei modelli climatici identificati erano profondi perché c’erano eventi El Niño molto più intensi e prolungati di quelli osservati oggi. Le specie semplicemente non erano attrezzate per adattarsi o evolversi abbastanza rapidamente“.

Negli ultimi anni gli eventi El Niño hanno causato grandi cambiamenti nei modelli di precipitazioni e nelle temperature. Ad esempio, gli estremi meteorologici che hanno causato l’ondata di calore nordamericana del giugno 2024, quando le temperature erano circa 15°C più alte del normale. Il 2023-2024 è stato anche uno degli anni più caldi mai registrati a livello globale a causa di un forte El Niño nel Pacifico, che è stato ulteriormente esacerbato dall’aumento di CO₂ indotta dall’uomo che ha causato siccità catastrofiche e incendi in tutto il mondo.

“Fortunatamente finora tali eventi sono durati solo uno o due anni alla volta. Durante la crisi Permiano-Triassico, El Niño è durato molto più a lungo, provocando un decennio di siccità diffusa, seguito da anni di inondazioni. In pratica, il clima era ovunque e questo rende molto difficile l’adattamento per qualsiasi specie“, ha spiegato il coautore Paul Wignall, professore di paleoambienti presso l’Università di Leeds.

I risultati della modellizzazione climatica contribuiscono anche a spiegare l’abbondanza di carbone vegetale rinvenuto negli strati rocciosi di quell’epoca.

“Gli incendi boschivi diventano molto comuni se si ha un clima incline alla siccità. La Terra è rimasta bloccata in uno stato di crisi in cui la terra bruciava e gli oceani stagnavano. Non c’era nessun posto dove nascondersi“, ha aggiunto il professor David Bond, coautore, paleontologo presso l’Università di Hull.

I ricercatori hanno osservato che nel corso della storia della Terra si sono verificati molti eventi vulcanici simili a quelli della Siberia, molti dei quali hanno causato estinzioni, ma nessuno ha portato a una crisi della portata dell’evento del Permiano–Triassico. Hanno scoperto che l’estinzione del Permiano-Triassico era così diversa perché questi Mega-El Niño creavano un feedback positivo sul clima che portava a condizioni incredibilmente calde a partire dai tropici e poi oltre, con conseguente deperimento della vegetazione. Le piante sono essenziali per rimuovere la CO₂ dall’atmosfera, così come il fondamento della rete alimentare, e se muoiono, muore anche uno dei meccanismi della Terra per fermare l’accumulo di CO₂ nell’atmosfera a causa del continuo vulcanismo.

Ciò aiuta anche a spiegare l’enigma riguardante l’estinzione di massa del Permiano-Triassico, secondo cui l’estinzione sulla terraferma avvenne decine di migliaia di anni prima di quella negli oceani.

“Mentre inizialmente gli oceani erano protetti dall’aumento delle temperature, i mega-El Niño hanno fatto sì che le temperature sulla terraferma superassero la tolleranza termica della maggior parte delle specie a una velocità così rapida che non sono riuscite ad adattarsi in tempo“, ha spiegato il dott. Sun. “Solo le specie in grado di migrare rapidamente potevano sopravvivere, e non c’erano molte piante o animali in grado di farlo“.

Le estinzioni di massa, sebbene rare, sono il cuore pulsante del sistema naturale della Terra, che riorganizza la vita e l’evoluzione lungo percorsi diversi.

“L’estinzione di massa del Permo-Triassico, sebbene devastante, avrebbe infine visto l’ascesa dei dinosauri diventare la specie dominante in seguito, così come l’estinzione di massa del Cretaceo avrebbe portato all’ascesa dei mammiferi e degli esseri umani“, ha concluso il dott. Farnsworth.

