Emergenza inondazioni in Europa, la Germania orientale si prepara al peggio

MeteoWeb

A causa delle condizioni meteo avverse che stanno colpendo l’Europa centrale, l’Agenzia federale per il soccorso tecnico (Thw), la protezione civile tedesca, sta adottando misure preventive per affrontare possibili inondazioni nella Germania orientale. “Ci stiamo preparando per poter poi spostare forze più grandi sull’Elba e sull’Oder,” ha dichiarato Fritz-Helge Voss, capo dipartimento del Thw, durante un’intervista all’emittente Ard. Voss ha consigliato alle persone residenti nelle zone a rischio di preparare “scorte di emergenza“.

Nel frattempo, in alcune località della Baviera la situazione rimane critica e si prevede un ulteriore peggioramento con nuove precipitazioni. La questura ha riferito che non si sono registrati grandi cambiamenti nelle aree più colpite durante la notte. Il servizio di monitoraggio delle piene (Hnd) stima che i livelli dell’acqua continueranno a salire all’inizio della settimana, ma ha rassicurato che non si prevede una situazione drammatica come quella verificatasi a giugno scorso in Baviera. Tra i fiumi sotto osservazione vi sono il Danubio nei pressi di Passau, il Vils vicino a Vilshofen e l’Isar nei pressi di Monaco. Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe iniziare a migliorare gradualmente a partire da mercoledì.

Il servizio meteorologico tedesco prevede piogge ininterrotte dalle Alpi fino alle Prealpi fino a martedì, con precipitazioni tra i 40 e i 70 litri per metro quadrato, e punte di 90 litri in alcune zone. In Sassonia, dove il livello dei fiumi ha superato le soglie critiche, si è verificato un incidente: una donna è caduta nel fiume Neisse a Görlitz mentre controllava il livello dell’acqua. Secondo le prime informazioni della polizia, la donna è scivolata nei pressi del Parkhotel Merkur e ha percorso circa 700 metri nel fiume, riuscendo a mettersi in salvo poco prima della diga di Vierradmühle. Ora è ricoverata in ospedale per ipotermia.

