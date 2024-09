ENEA e Fondazione Leonardo insieme per la divulgazione scientifica

MeteoWeb

ENEA e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine ETS hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere la consapevolezza sul ruolo dell’innovazione tecnologica e scientifica per la società civile e stimolare il dibattito sull’impatto e sui benefici che comporta. Nello specifico, la collaborazione riguarderà social labs, un progetto di divulgazione crossmediale (attraverso tutte le piattaforme digitali e social della Fondazione), focalizzato in particolare sulla promozione della ricerca tra i giovani e sulle materie STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tramite video divulgativi interamente realizzati da ricercatori. L’obiettivo è stimolare curiosità e interesse verso le materie scientifiche da parte dei ragazzi, mostrando la ricerca dall’interno dei laboratori con un linguaggio semplice e accattivante. Insieme a giornalisti professionisti, esperti di comunicazione multimediale e videomaker, Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine ETS si occupa di sensibilizzare gli utenti, aprendo nuovi spazi di discussione e approfondimento attraverso partnership con altre fondazioni, associazioni, istituzioni, università, enti ed aziende private.

ENEA, con il suo personale altamente qualificato, laboratori avanzati, impianti sperimentali e strumentazioni di eccellenza, contribuirà al progetto fornendo brevi video realizzati dai giovani ricercatori che con linguaggio semplice e divulgativo racconteranno innovazioni, risultati degli studi e brevetti. L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle iniziative dell’Agenzia rivolte alla valorizzazione e al trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.

Fondazione Leonardo promuove la crescita culturale della società civile sui temi della scienza, dell’industria e della tecnologia. Costituita nel 2018, in occasione del settantesimo anniversario di Leonardo Spa, da gennaio 2024 è un ente del terzo settore e, come tale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo nel campo della comunicazione e della formazione attività di interesse generale. L’asse portante della sua azione è un programma di outreach sviluppato attraverso la produzione e la distribuzione di contenuti multimediali incentrati in particolare sulle discipline scientifiche e sui principali argomenti al centro del dibattito globale.

