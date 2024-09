ENEA, terza tappa del Roadshow Humanizing Energy dedicato all’efficienza energetica nei contesti urbani

MeteoWeb

Martedì 24 settembre appuntamento a Foggia per la terza tappa del roadshow “Humanizing Energy”, che si terrà nell’ambito del Programma nazionale sull’efficienza energetica Italia in Classe A, realizzato da ENEA e promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Pinacoteca 900 – Comune di Foggia – ore 9.00). Al centro dell’evento, organizzato in collaborazione con Comune di Foggia, Ordine degli Ingegneri e Architetti PPC della Provincia di Foggia, la Deep Renovation, analizzata attraverso la lente dell’off-site construction, il ruolo degli edifici della PA nell’ambito della Direttiva EPDB e le linee guida realizzate da ENEA per l’installazione di tetti e pareti verdi negli edifici.

L’evento sarà l’occasione per presentare il progetto europeo REHOUSE, che vede ENEA tra i partner e ha come obiettivo la riqualificazione di un edificio di case popolari di proprietà di ARCA Capitanata nel comune di Margherita di Savoia (provincia di Barletta-Andria-Trani).

Tra i protagonisti della giornata ricercatori ENEA, rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo e del mondo accademico.

Il tour ha già fatto tappa a Bologna e Pescara e coinvolgerà altre città italiane come Milano, Venezia, Torino.

Per il programma completo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/italia-in-classe-a-il-roadshow-humanizing-energy-fa-tappa-a-foggia.html

