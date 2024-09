Energia in Egitto: Eni aumenta il numero di impianti di perforazione

MeteoWeb

L’Eni ha incrementato il numero di piattaforme nei giacimenti della compagnia petrolifera Agiba in Egitto. Il ministro del Petrolio egiziano, Karim Badawi, ha dichiarato: “L’obiettivo è accelerare la produzione di gas per portarla ai livelli previsti.” Inoltre, Badawi ha messo in evidenza che “il programma di pagamento delle quote dei partner stranieri viene attuato regolarmente.”

Queste misure rappresentano un passo significativo per il settore energetico egiziano, volto a massimizzare l’estrazione di risorse strategiche in un contesto di crescente domanda energetica.

