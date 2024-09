Energia, Mario Draghi: “vogliamo arrivare al 100% di produzione dalle rinnovabili”

MeteoWeb

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che ci sono motivi generali per sussidiare” le tecnologie verdi, “sussidiando la domanda, ma ci sono anche ragioni per sussidiare la produzione. Il primo motivo è che non c’è parità di condizioni con la Cina. Ma c’è anche una prospettiva strategica: vogliamo tutti che la nostra energia venga al 100% dalle rinnovabili, e non vogliamo ricadere nella situazione” in cui l’Europa si è ritrovata con “la Russia“, dipendere per un fattore essenziale come “l’energia” da “qualcuno che potrebbe diventare il nemico“. Lo dice l’ex presidente della Bce Mario Draghi, presentando al think tank Bruegel, a Bruxelles, il suo rapporto sul futuro della competitività dell’Ue.

