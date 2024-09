Enorme incendio tossico a Chieti, la protezione civile: “non uscite di casa”. Domani scuole chiuse

MeteoWeb

Dopo l’emergenza incendio nella ditta di solventi a Scerne di Pineto (Teramo), un altro rogo, secondo le prime informazioni di vaste proporzioni, sta interessando un’azienda in Abruzzo. Sta bruciando, infatti, una ditta che produce materie plastiche nella zona industriale di Chieti scalo. Altissime le fiamme, visibili anche a distanza, così come la colonna di fumo nero che si alza dall’area. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, sta raggiungendo la zona e, in attesa di notizie più precise, invita la popolazione a tenere le finestre ben chiuse. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno chiesto anche il supporto dei colleghi di Pescara.

“Attenzione, ulteriore incendio! Un altro incendio sta interessando una fabbrica a Chieti Scalo. Si invita la popolazione nell’area circostante a chiudere le finestre e a uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari e urgenti“. Lo scrive sui social la Protezione civile regionale abruzzese a proposito dell’incendio in corso in una ditta di materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo. Sul posto è arrivato il sindaco, Diego Ferrara. In corso l’intervento dei Vigili del fuoco. Appello analogo della Protezione civile nel pomeriggio per il rogo, ancora in corso, in una ditta di solventi a Pineto (Teramo).

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, annuncia che domani rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado della città a causa del vasto incendio in corso in una ditta di materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo. Lo fa sapere il Comune, sui propri canali social. Il primo cittadino, che al momento è sul posto, aveva già invitato la popolazione a tenere le finestre ben chiuse.

Sono ancora in corso, anche con squadre di vigili del fuoco arrivate dall’Aquila con particolari autobotti, le operazioni di spegnimento dell’incendio che sta interessando la Kemipol di Scerne di Pineto, azienda che produce solventi e diluenti. L’attivita’ frenetica dei soccorritori ha portato gli stessi a tenere sotto controllo le fiamme dopo che un iniziale boato ha portato allo sprigionamento di una grossa colonna di fumo nero visibile da decine di chilometri di distanza, percepibile anche nelle aree di Chieti e Pescara. Comune e Protezione civile hanno chiesto alla popolazione residente nel piccolo comune costiero di non uscire di casa.

