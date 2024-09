ESA Open Day a ESRIN in occasione della Notte Europea dei Ricercatori

Il prossimo 27 settembre il sito in Italia dell’ESA, dedicato ai Programmi di Osservazione della Terra, aprirà le porte ai visitatori in occasione dell’annuale ESA OPEN DAY in ESRIN, in concomitanza con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Le attività e i programmi dell’Agenzia Spaziale Europea e progetti dell’indotto spaziale, saranno presentati da esperti e divulgatori scientifici.