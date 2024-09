Escursionista cade lungo la salita della Scanuppia: è grave

MeteoWeb

Grave incidente in montagna per un escursionista in Trentino. L’uomo, 71 anni, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento per un grave trauma cranico riportato in seguito a una caduta lungo la strada cementata della Scanuppia, sopra l’abitato di Besenello. L’uomo si trovava poco a valle di malga Imprech, a una quota di circa 1.500 metri, e stava scendendo lungo la strada, quando è inciampato e ha battuto la testa. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 18 da parte di un altro escursionista che era con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico si preparavano in piazzola per dare eventuale supporto. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati verricellati sul luogo dell’incidente. L’uomo, in gravi condizioni, è stato intubato sul posto, recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

