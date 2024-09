Escursionista colpito da massi nel Vicentino: la nebbia ostacola il recupero

MeteoWeb

Un escursionista è rimasto ferito a una gamba dopo essersi tirato addosso involontariamente dei massi, mentre con un compagno stava salendo verso Cima Forni Alti, nel territorio di Valli del Pasubio (Vicenza). Il 34enne padovano, che si trovava su una cimetta vicina, ha riportato una sospetta frattura esposta a tibia e perone. Intorno alle 12:20, il Soccorso Alpino di Schio ha ricevuto la richiesta di soccorso.

Dopo che la nebbia ne ha impedito l’avvicinamento, l’elicottero di Verona emergenza è riuscito a sbarcare in hovering nelle vicinanze equipe medica, tecnico di elisoccorso e un soccorritore di Schio, per poi trasportare in quota altri due tecnici in una seconda rotazione. Partiti in jeep per poi proseguire a piedi, altri dodici soccorritori di Schio, Arsiero e Recoaro-Valdagno sono saliti per prepararsi a trasportare in barella a valle l’infortunato. Una volta imbarellato, il ferito è stato portato verso Cima Forni Alti, dove è fallito un nuovo tentativo dell’elicottero a causa delle nubi basse.

Le squadre hanno quindi preso il sentiero dei Canevoni di Campiglia per raggiungere con la barella la Strada degli Scarubbi e da lì in jeep dirigersi a Bocchetta Campiglia, dove era in attesa l’eliambulanza, decollata in direzione del San Bortolo di Vicenza.

