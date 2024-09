Escursionista disperso da otto giorni sul Monte Rosa

MeteoWeb

Un escursionista di 58 anni di nazionalità tedesca, Cristoph Menacher, è disperso da otto giorni nella zona di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. L’uomo, in compagnia del suo cane, si è allontanato spiegando di voler raggiungere la Capanna Marinelli, bivacco a quota 3.036 metri sulla parete est del Monte Rosa. Si tratta di un percorso semi alpinistico, non privo di difficoltà. La scomparsa dell’uomo è stata denunciata dai familiari. L’auto dell’uomo è stata individuata in paese, sulla piazza in località Pecetto. Domani mattina prenderanno il via le ricerche del Soccorso Alpino, sia a piedi, con squadre che percorreranno il sentiero, sia con i droni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.