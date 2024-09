Esplosione in una miniera di carbone in Iran: almeno 51 morti

MeteoWeb

Un’esplosione in una miniera di carbone in Iran ha provocato almeno 51 morti e 20 dispersi. L’incidente è avvenuto a Tabas, nell’Iran orientale, e viene attribuito a una fuga di metano, avvenuta alle 21 di sabato 21 settembre. Questa perdita ha provocato un’esplosione in due blocchi della miniera, dove si trovavano 70 dipendenti. Squadre di emergenza sono state inviate sul posto.

L’incidente si aggiunge alla lista di tragedie simili avvenute negli anni nelle miniere dell’Iran. Nel 2017, un’esplosione in una miniera di carbone causò almeno 42 vittime, mentre eventi precedenti, avvenuti nel 2013 e nel 2009, provocarono rispettivamente 11 e 20 morti. Gli incidenti sono spesso attribuibili a standard di sicurezza inadeguati e a scarse capacità di risposta alle emergenze nelle regioni minerarie.

