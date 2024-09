Eventi cosmici a Settembre: Saturno dà spettacolo, poi arriva una magnifica Eclissi di Superluna

MeteoWeb

Settembre è un mese di transizione, segnato dall’arrivo dell’autunno nell’emisfero settentrionale, ma anche da alcuni eventi astronomici che cattureranno l’attenzione di appassionati e curiosi. Con il cambio delle stagioni, il cielo notturno si prepara a offrire uno spettacolo unico: dall’eclissi della “Superluna del Raccolto” all’equinozio d’autunno, ecco un focus su alcuni eventi cosmici che ci aspettano nel mese di settembre.

8 settembre – l’opposizione di Saturno

Il mese di settembre è il momento migliore dell’anno per osservare Saturno. Il gigante gassoso raggiungerà infatti la sua massima luminosità domenica 8 settembre, quando si troverà in opposizione. Durante questo evento, Saturno sarà esattamente opposto al Sole nel cielo, rendendolo visibile per tutta la notte. Questo allineamento coinciderà anche con la massima vicinanza del pianeta alla Terra, permettendo di osservarlo in dettaglio.

Anche senza l’ausilio di un telescopio, Saturno sarà facilmente visibile, ma con uno strumento ottico si potranno apprezzare i suoi celebri anelli e alcune delle sue lune più grandi. Anche se l’opposizione avverrà durante il secondo weekend del mese, qualsiasi notte di settembre con cielo sereno sarà ideale per ammirare il pianeta.

18 settembre – l’eclissi di Superluna

La notte del 18 settembre, il cielo offrirà un evento raro e suggestivo: un’eclissi parziale di Luna durante l’ultima Luna piena dell’estate, chiamata Luna del “Raccolto” (il nome tradizionale della Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno). Sarà anche una Superluna, apparendo leggermente più grande del normale.

L’eclissi sarà visibile in gran parte del Nord America, escluso l’Alaska occidentale, e in altre regioni del mondo tra cui Sud America, Africa, Europa (Italia compresa) e Medio Oriente. Il fenomeno si verificherà nella parte finale della notte tra il 17 e il 18 settembre, con la fase “clou” alle 04:44 circa.

22 settembre – equinozio d’autunno

Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno il 22 settembre, l’estate volgerà ufficialmente al termine nell’emisfero settentrionale. Quest’anno, l’autunno “scatterà” precisamente alle 14:44 ora italiana, segnando l’istante esatto in cui il giorno e la notte avranno la stessa durata. Dopo l’equinozio, le notti nell’emisfero settentrionale diventeranno più lunghe dei giorni, offrendo più tempo per osservare il cielo stellato. Nel frattempo, nell’emisfero meridionale, l’equinozio segnerà l’inizio della primavera.

Settembre 2024 si preannuncia dunque come un mese straordinario per gli appassionati di astronomia, con eventi che collegano il cambio delle stagioni alle meraviglie del cielo notturno. Che si tratti di ammirare Saturno nel suo massimo splendore, osservare l’eclissi di Superluna o salutare l’arrivo dell’autunno, il cielo di settembre promette spettacoli indimenticabili.

