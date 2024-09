Florovivaismo e Intelligenza Artificiale al Flormart Green Italy

MeteoWeb

Mercoledì 25 settembre dalle ore 9 alle 18 alla Fiera di Padova aprirà la 73ª edizione di Flormart Green Italy, Salone professionale di tre giorni per floricultori e vivaisti, produttori di macchine, attrezzature e articoli per la commercializzazione diretta e all’ingrosso, inclusi la progettazione e la cura del verde urbano ed extraurbano, ricerca e innovazione.

120 gli espositori internazionali presenti con i loro nuovi prodotti e servizi, più 150 buyers internazionali, giornalisti e opinion maker di 32 nazioni, invitati a prendere parte a questo storico evento che include convegni e incontri tecnici.

Al Flormart – per il terzo anno consecutivo – grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venicepromex, è presente con uno stand dedicato il Distretto Florovivaistico di Saonara, che è il più significativo contesto produttivo del settore a livello veneto con oltre 40 imprese attive in più Comuni delle province di Padova e Venezia: specializzato nella coltivazione di roseti e alberi da frutto (meli, peri, peschi, prugne, ciliegi, albicocchi, fichi, diospyros, kaki, melograni, kiwi, viti, bacche), ma anche in progettazione e realizzazione di giardini e parchi pubblici e privati, impianti irrigui, riqualificazioni agro – forestali e urbane, manutenzioni e bonifiche di aree verdi e creazione di pareti verticali.

Il 25 settembre (dalle 12 alle 13.30 in sala 8B al padiglione 8), CCIAA di Padova, Venicepromex e Distretto Florovivaistico di Saonara organizzano il convegno Florovivaismo e Intelligenza Artificiale: coltivare un futuro sostenibile, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, i dipartimenti DAFNAE e TESAF e le associazioni di categoria degli agricoltori.

Dopo i saluti di Nicola Rossi, presidente Padova Hall, Franco Conzato, procuratore speciale Venicepromex, Michela Lazzaro, sindaco di Saonara e Andrea Salmaso, presidente Distretto Florovivaistico di Saonara, interverranno: Lucia Bartolini e Marco Sozzi del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali sul tema dell’ Irrigazione Smart: affrontare le sfide climatiche ed evoluzione e dell’applicazione dell’AI in floricoltura, e Giampaolo Zanin (Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente) sul tema dei sistemi di monitoraggio a supporto delle decisioni nel florovivaismo. Seguiranno esperienze territoriali a cura del presidente CIA Padova Luca Trivellato e del presidente Coldiretti Padova Roberto Lorin

