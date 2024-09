Forte maltempo in Lombardia: a Milano 27 mm di pioggia in 4 ore | FOTO

MeteoWeb

A Milano, tra le 5 e le 9, sono caduti 27 mm nella zona Ovest, 18 mm a Rho, meno a Est con 13 mm a Lambrate e 11 mm a Cinisello: è quanto ha riportato l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli. “A Nord nei bacini di Seveso e Lambro alcune piogge più intense nel pomeriggio, e nella notte invece scarse,” prosegue l’assessore. “Livello di fiumi per ora ancora molto bassi sia per il Seveso che per il Lambro: i temporali continueranno per tutta la giornata odierna, probabilmente con più intensità“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

