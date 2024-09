Fraffrog presenta a Catanzaro e a Reggio Calabria la nuova edizione de Il Pianeta Pillola

MeteoWeb

Il Pianeta Pillola, il nuovo libro di Francesca Presentini, in arte Fraffrog, è disponibile da oggi in tutte le fumetterie, librerie e shop online!! Edito da Gigaciao, il volume è un’edizione rivista e aggiornata del primissimo fumetto pubblicato dall’autrice toscana, e illustra la storia del Pianeta Pillola, il corpo celeste più misterioso del Sistema Solare. I lettori e le lettrici potranno così intraprendere un viaggio incredibile attraverso il cosmo, incontrando personaggi buffi e inusuali come l’esuberante Sole, il felice Emisfero Rosso, ricco di principi attivi, e il triste Emisfero Bianco, pieno di effetti collaterali, il sempre affamato Giove e il curioso Castoro, affetto da continui sbalzi d’umore, che ha creato un’immensa diga che tiene uniti i due emisferi del Pianeta Pillola.

L’universo del Pianeta Pillola è nato dalla penna di Fraffrog nel 2013, nell’ambito di un progetto scolastico che le è valso la prestigiosa nomination come Best Comic agli Art Books Wanted International. Il progetto si è poi sviluppato fino a diventare la prima pubblicazione cartacea dell’artista nel 2014. Oggi il volume viene riproposto da Gigaciao, casa editrice di cui Fraffrog è socia fondatrice, con una nuova veste, per celebrare un percorso decennale in cui l’autrice ha raggiunto importanti traguardi, per ricordare a tutti che i grandi progetti nascono da piccole idee e che solo con la costanza, l’impegno e la volontà si può nutrire la creatività.

Dal 2010, Fraffrog è diventata un punto di riferimento per migliaia di giovani aspiranti autori e autrici grazie ai suoi video, in cui mostra come esprimere al meglio la propria fantasia attraverso il disegno. Nel 2014, ha pubblicato la prima edizione de Il Pianeta Pillola, diventata immediatamente un successo. Negli anni l’eclettica artista ha esplorato numerosi mezzi di espressione, tra cui il videogioco, collaborando con Elfgames al titolo Children of Silentown. Nel 2022, insieme a Sio, Dado e Giacomo Bevilacqua, ha fondato Gigaciao, la casa editrice indipendente con cui ha pubblicato, in coppia con savuland, il libro Che faccio da grande?, che esplora alcune delle più importanti tappe dell’adolescenza.

Fraffrog incontrerà tutti i fan venerdì 27 alle ore 18:00 presso la libreria Ubik di Catanzaro in via Progresso 2, e sabato 28 a Reggio Calabria Comics alle 11:30. Dopo una breve presentazione, in cui verrà raccontato il nuovo libro, l’autrice risponderà a tutte le domande del pubblico e successivamente si terrà una sessione di firmacopie. Basterà visitare la pagina dedicata agli eventi sul sito Gigaciao per scoprire tutte le informazioni e le modalità di partecipazione ai meet and greet.

Non resta altro che prendere il volo e scoprire l’affascinante Sistema Solare insieme a Fraffrog e ai suoi mitici amici!

