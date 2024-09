Freddo e gelate in Francia: battuti molti record per settembre

MeteoWeb

Uno spostamento di aria polare ha preso piede nell’Europa occidentale, causando un calo delle temperature e battendo numerosi record mensili di freddo. Molti Paesi europei, come Francia, Belgio, Germania e Regno Unito, si sono avvicinati o hanno stabilito nuovi record di freddo per il mese di settembre.

La Francia ha sperimentato un bel calo delle temperature questo weekend, con numerosi record per il mese di settembre battuti. L’arrivo della massa d’aria fredda ha provocato frequenti valori inferiori ai +3°C sulla metà orientale del Paese e anche qualche gelata in pianura. “Con un indicatore termico di +6,1°C bisogna risalire al 25 aprile per trovare un clima più fresco”, ha scritto su X il meteorologo Guillaume Séchet. “Alcune gelate sono state osservate anche nelle pianure del Nord-Est e nella Creuse”, ha aggiunto.

Alcune stazioni hanno registrato temperature eccezionalmente basse, in particolare quella di Tolosa-Blagnac, che segnava solo +5,2°C all’alba. Un valore che non veniva registrato dal 2002, come sottolinea Séchet.

Altri record battuti

Anche altre città dell’Occitania hanno registrato un freddo record oggi, domenica 29 settembre:

la stazione di Montpellier-Fréjorgues ha registrato all’alba +6,2°C : la temperatura più fredda dal 1993 ;

ha registrato all’alba : la temperatura più fredda dal ; la stazione di Carcassonne ha registrato all’alba +2,5°C : il valore più freddo dal 1972 , quando il vecchio record era di +2,9°C;

ha registrato all’alba : il valore più freddo dal , quando il vecchio record era di +2,9°C; la stazione di Béziers-Vias ha registrato all’alba +5,9°C : il valore più freddo dal 2020, quando il vecchio record era di +6,3°C.

La stazione di Paris-Montsouris ha registrato +6,4°C, la temperatura più fredda dal 1994. Registrati +4,5°C a Lyon-Bron, anche in questo caso la temperatura più fredda dal 1994.

Appena +5°C a Bruxelles

Anche il Belgio è interessato dal calo delle temperature, stabilendo diversi record mensili di freddo. La temperatura più bassa questa mattina è stata registrata a Elsenborn, in Vallonia, con -1,8°C. A Bruxelles il termometro è sceso a +4,8°C.

