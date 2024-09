Fulmine devastante a Montepagano: campanile storico inagibile e zona senza elettricità

MeteoWeb

In una serata che sembrava tranquilla, un’improvvisa e violenta tempesta ha portato con sé una devastante sorpresa per la cittadina di Montepagano. Un fulmine ha colpito con forza il campanile dell’antica chiesa, scatenando una serie di eventi che hanno lasciato la comunità locale in uno stato di allerta e preoccupazione. L’episodio ha avuto conseguenze significative, con gravi danni all’edificio storico e un’immediata risposta da parte delle autorità.

Il fulmine e il danno al campanile di Montepagano

Il campanile di Montepagano, un simbolo storico della città e recentemente restaurato, è stato “squarciato” dalla potente scarica elettrica di un fulmine. Il fulmine ha colpito la cupola dell’antico campanile, provocando un danno considerevole alla struttura. La violenza del colpo ha fatto sì che parte della cupola crollasse, con i detriti che sono stati sparsi nelle immediate vicinanze. Questo evento ha spinto il Sindaco di Roseto, Mario Nugnes, a dichiarare l’edificio inagibile attraverso un’apposita ordinanza.

