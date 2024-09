“Fuori dal G7”, il forum nazionale contro il WTO per un commercio giusto e per la riforma dell’Agricoltura e della pesca

MeteoWeb

Domani, 26 settembre 2024, nella Chiesa del quartiere popolare di Siracusa Bosco Minniti, si terrà la conferenza stampa di Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare nella quale saranno presentati i contenuti di “Fuori dal G7 con gli 8 miliardi di uomini e donne difendendo la Terra”, la tre giorni che si terrà a Siracusa in coincidenza con il G7 Agricoltura da domani, 26 settembre, fino al 28 settembre. Sarà rilanciato l’appello di Via Campesina internazionale contro gli accordi di libero scambio il WTO e la crisi dell’agricoltura e il 28 settembre sarà prodotto e pubblicato un documento alternativo a quello che sarà stilato dai ministri dell’agricoltura del G7.

Simbolicamente, venerdì 27 settembre a Riva Forte Gallo sarà organizzato un atto di denuncia contro la crisi agricola, con la manifestazione di protesta “Te lo do io il Made in Italy”: un corteo funebre in memoria delle migliaia di aziende agricole e della pesca che in questi anni hanno chiuso i battenti. Per i dettagli di questo evento si veda il link https://sovranitalimentare.it/fuoridalg7/luoghi-e-ospitalita/

Nei tre giorni, nella Chiesa parrocchiale di Maria della Chiesa e nei locali attigui, localizzati in via Alessandro Specchi, 96 a Siracusa, nel quartiere di Bosco Minniti, si terrà il Forum, grazie al supporto della comunità parrocchiale fortemente impegnata nell’impegno civile e sociale. Sempre nella Chiesa si tengono anche gli eventi con il cibo (le cene popolari) e i concerti.

Durante la conferenza stampa, Gianni Fabbris (portavoce dell’Alleanza) e coordinatore nazionale del sindacato Altragricoltura, illustrerà il programma della tre giorni di Forum (con interventi nazionali e internazionali), eventi, azioni e rilancerà l’appello di Via Campesina contro il Wto, gli accordi di libero scambio e la crisi dell’agricoltura che ne consegue, per altro ribadita il 4 settembre scorso anche a Bruxelles con la presentazione della relazione finale del dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura alla Commissione europea.

Proprio l’appello di Via Campesina a tenere nel mondo un intero mese di mobilitazioni contro il WTO e gli Accordi di Libero Scambio, verrà posto da Altragricoltura (che ha aderito alla campagna internazionale) a base del Forum finale con l’obiettivo di proporre un documento unitario e una risoluzione su cui avviare una campagna nazionale. Alla Conferenza stampa di presentazione parteciperanno alcuni dei protagonisti della tre giorni.

