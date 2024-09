G7 Agricoltura: annullo postale presentato a Siracusa

MeteoWeb

Oggi è stato presentato l’annullo con il timbro e la cartolina dedicata al G7 Agricoltura, realizzato da Poste Italiane. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha espresso la sua gratitudine, affermando: “Ringrazio Poste Italiane per questo evento, ma anche per il contributo che hanno dato per lo svolgimento di questa iniziativa. Sono tanti quelli che fanno parte del Sistema Italia, le aziende di Stato, le Forze dell’Ordine, le imprese private che hanno voluto contribuire ad arricchire il DiviNazione Expo che si sta svolgendo a Siracusa“.

Questo annullo rappresenta un’importante iniziativa che sottolinea l’impegno delle istituzioni e delle imprese nella promozione dell’evento internazionale.

