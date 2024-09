G7 Agricoltura, il Ministro Casellati a Siracusa: “agroalimentare fonte di grande ricchezza”

MeteoWeb

Il settore agricolo e il sistema agroalimentare “contribuiscono infatti gia’ oggi in modo significativo all’economia del paese. L’agricoltura rappresenta il 2% del Pil, l’agroalimentare circa il 15%”. Lo ha detto a Siracusa, il Ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, in merito alla forza economica dell’agricoltura italiana che, secondo lo stesso ministro, insieme all’agroalimentare, potranno “diventare il petrolio dell’Italia, la fonte di una ricchezza, duratura e sostenibile sul piano ambientale e sociale“.

A proposito dell’agroalimentare, ha fornito dei numeri, legati al volume di affari complessivo. “Il successo internazionale dei prodotti alimentari italiani – ha detto – è testimoniato dai numeri. Dopo un percorso di crescita costante, dal 2010 ad oggi, al ritmo del più 6,4% annuo, le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto nel 2023 il valore record di 62 miliardi e 200 milioni di euro“. Casellati ha anche spiegato come la stessa agricoltura, come emerso nella relazione di Mario Draghi sulla competitività, abbia dei punti di forza importanti: “Le piccole e medie imprese dell’Unione europea registrano infatti una performance migliore delle piccole e medie imprese statunitensi. Inoltre, l’agricoltura è individuata nel rapporto Draghi come uno dei settori che maggiormente potranno beneficiare dell’applicazione dell’intelligenza artificiale. Il centro direzionale delle aziende agricole sarà popolato di monitor e computer. I droni potranno soppiantare i macchinari di oggi in uso, in alcune attività pericolose per l’uomo. La gestione computerizzata dell’irrigazione e dei trattamenti delle culture scongiurerà, spero, i risultati di questa situazione“.

