G7 Agricoltura, Unci AgroAlimentare: “a Siracusa rilanciare prodotti italiani di qualità e filiere sostenibili”

“Rilanciare l’agroalimentare e la pesca, puntare alla piena sosteniblità delle filiere produttive e promuovere le eccellenze italiane nel mondo: è questo l’obiettivo da porre al centro dell’attenzione del G7 Agricoltura e delle concomitanti vetrine internazionali del settore”. Ad affermarlo è Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di Unci AgroAlimentare.

“La nostra associazione – prosegue il numero uno dell’organizzazione del mondo cooperativistico –, insieme a tutte le sigle del proprio sistema associativo, è pronta a cogliere la sfida, forte di una esperienza pluridecennale maturata sul campo e di un continuo sforzo di innovazione. All’appuntamento del Forum intergovernativo dei Paesi sviluppati e al grande evento collaterale “Divinazioni Expo 24”, che si terranno a Siracusa, porteremo proposte concrete e ricerche scientifiche, daremo visibilità e voce alle imprese e ai lavoratori, faremo conoscere le tipicità dei territori e la qualità dei prodotti delle nostre cooperative. Come sempre siamo disponibili al confronto con le istituzioni e alla costruzione di un percorso virtuoso con le altre sigle della categoria, i sindacati, le associazioni ambientaliste, di tutela dei consumatori e della cittadinanza attiva”.

L’Unci AgroAlimentare parteciperà domenica 22 settembre, all’Incontro tra il governo e le rappresentanze nazionali del mondo agricolo e della pesca, che si terrà, a partire dalle 10, al Teatro comunale di Siracusa, nell’ambito del programma ufficiale del G7 Agricoltura, con un intervento del presidente Scognamiglio nella seconda sessione, dedicata al tema “Proposte per rilanciare il settore della pesca e dell’acquacoltura”. All’incontro saranno presenti il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Intenso e di grande interesse, poi, il programma delle attività previste nella cornice di “Divinazione Expo 24” dal 21 al 29 Settembre, dove saranno presenti 120 espositori, con l’Unci AgroAlimentare presso lo stand n.5, nel quale si svolgeranno degustazioni a tema, convegni e seminari, in collaborazione con autorevoli società scientifiche, sindacati, enti bilaterali e la partecipazione di esperti, docenti universitari, ricercatori e operatori del settore agricolo e ittico, oltre che del presidente dell’Unci nazionale, Andrea Amico.

In particolare, si discuterà di pesca e innovazione, pesca e cambiamenti climatici, agricoltura di precisione e start up in agritech, alimentazione e salute, lavoro e formazione.

