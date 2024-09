Gamescom 2024: l’ESA connette esplorazione spaziale e videogiochi

MeteoWeb

Lo scorso agosto, l’ESA è tornata al Gamescom 2024, la più grande fiera mondiale dei videogiochi. La fiera ha attirato 335mila visitatori, numero da record a Colonia, in Germania. Nell’affollato stand ESA, un team multidisciplinare ha accolto appassionati di spazio, sviluppatori di giochi e curiosi. I visitatori sono stati entusiasti di osservare le connessioni tra l’esplorazione spaziale e l’industria dei videogiochi.

Il Career Team dell’ESA era a disposizione per fornire consulenze e introdurre i giocatori alle opportunità lavorative all’interno dell’Agenzia. Molti sono rimasti sorpresi nello scoprire che le carriere nello spazio non si limitano al diventare astronauti e astronaute o scienziati e scienziate. L’ESA offre una miriade di ruoli tra cui molti con collegamenti ai videogiochi, come quelli relativi all’ingegneria del software, realtà estesa (XR), machine learning e intelligenza artificiale (AI).

Un team del laboratorio XR dell’ESA ha dato ai visitatori la possibilità di vedere in prima persona come le abilità di gioco fossero rilevanti per le missioni spaziali del mondo reale. Indossando un auricolare XR e utilizzando dei controller manuali sensibili al tatto, hanno sperimentato una simulazione spaziale immersiva simile a quelle utilizzate per addestrare gli astronauti.

Il Gamescom è stata la piattaforma di lancio per numerose partnership di successo tra l’ESA e i produttori di videogiochi. Lo stand ESA ha mostrato una selezione di queste collaborazioni, tra cui quattro stazioni di gioco in cui i visitatori hanno potuto giocare a Lunar Horizons, un gioco di Fortnite sviluppato in collaborazione con l’Agenzia. Gli appassionati dello spazio si sono anche divertiti a scattare selfie con le tute spaziali Starfield.

Quest’anno, l’hub per connettersi con i futuri partner di videogiochi ha rappresentato uno spazio d’incontro fondamentale durante le giornate dedicate al settore. L’area si è riempita di professionisti del settore dei giochi desiderosi di discutere con il team di Branding and Partnerships dell’ESA su come integrare il marchio e le competenze nel settore spaziale dell’ESA nei loro mondi di gioco.

Per l’ESA, il Gamescom offre un’opportunità unica per connettersi con una comunità appassionata di giocatori e sviluppatori che condividono il nostro spirito di avventura e curiosità. Si spera che lo stand ESA abbia suscitato l’interesse dei visitatori che un giorno potrebbero intraprendere una carriera nel settore spaziale. Guardando al futuro, siamo entusiasti all’idea di intraprendere nuove collaborazioni con i partner di videogiochi che ci aiuteranno a portare l’emozione dell’esplorazione spaziale a un pubblico ancora più ampio.

