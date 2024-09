Gemini Live ora disponibile gratuitamente su Android: sa parlare in modo “quasi umano”

MeteoWeb

Il 13 settembre 2024 segna un importante traguardo per Google e i suoi utenti Android: la disponibilità gratuita di Gemini Live. Questa innovativa funzionalità, precedentemente riservata solo agli abbonati Advanced, è ora accessibile a tutti i possessori di dispositivi Android. Gemini Live, presentato inizialmente durante il Google I/O 2024, promette di cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con l’intelligenza artificiale (AI) sul proprio smartphone, offrendo conversazioni più fluide e naturali che mai.

Un dialogo quasi umano: la promessa di Gemini Live

Gemini Live è più di un semplice assistente virtuale. La sua caratteristica distintiva è la capacità di creare un’interazione continua e bidirezionale con gli utenti, permettendo loro di intervenire durante le risposte dell’AI, aggiungere nuove informazioni o cambiare direzione nella conversazione. Come descritto da Google, questa interazione diventa “quasi umana”, grazie a una combinazione di risposte dinamiche e adattabilità contestuale.

Google ha presentato questa funzione come uno dei punti chiave del suo impegno a migliorare l’accessibilità e la fluidità dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento Google I/O, è stato annunciato che questa tecnologia potrebbe estendersi a diversi settori, tra cui il settore automobilistico, con un possibile futuro impiego di Gemini Live in Android Auto, dove l’assistente potrebbe supportare i conducenti con interazioni verbali durante la guida.

Come accedere e utilizzare Gemini Live

L’attivazione di Gemini Live è estremamente intuitiva. Gli utenti possono accedervi tramite una nuova icona circolare, che presenta un’onda e una scintilla, situata nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia di Gemini o nell’app completa. Una volta selezionata, l’interfaccia si espande a schermo intero, mostrando due pulsanti principali: “Hold” e “End“. Grazie a questa configurazione, è possibile mettere in pausa o concludere la conversazione in modo immediato.

Un’altra caratteristica che distingue Gemini Live è la sua capacità di funzionare in background. Gli utenti possono uscire dall’interfaccia o addirittura bloccare il telefono, ma l’assistente AI continuerà a operare, pronto a fornire risposte o ulteriori interazioni. Per terminare la sessione, basta utilizzare una notifica sullo schermo o semplicemente pronunciare il comando vocale “stop”.

Una delle funzioni più apprezzate dagli utenti è la possibilità di consultare una trascrizione testuale delle domande e delle risposte, che viene automaticamente archiviata nella sezione cronologia dell’app. Ciò permette di riprendere le conversazioni in un secondo momento, rendendo Gemini Live un alleato prezioso per gestire attività complesse o per ricordare dettagli importanti.

Limitazioni attuali e aggiornamenti futuri

Nonostante l’ampia gamma di funzionalità offerte, Gemini Live ha ancora alcune limitazioni. Al momento, non è possibile collegare l’assistente ad applicazioni esterne come Gmail o YouTube Music, una caratteristica che molti utenti attendevano con impazienza. Tuttavia, Google ha assicurato che queste integrazioni arriveranno nei prossimi aggiornamenti.

Oltre a queste future implementazioni, Gemini Live si prepara a migliorare ulteriormente l’esperienza utente con l’introduzione di 10 nuove voci per l’assistente AI. Queste voci, che spaziano da toni calmi a energici, offrono un livello di personalizzazione inedito. Ogni voce è stata progettata per adattarsi a diverse situazioni e stili di conversazione, ecco un esempio delle nuove opzioni:

Nova: Calma, voce media

Ursa: Impegnata, voce media

Vega: Brillante, voce alta

Pegaso: Impegnata, voce profonda

Orbita: Energetica, voce profonda

Lyra: Brillante, voce acuta

Orione: Luminoso, voce profonda

Dipper: Impegnata, voce profonda

Eclipse: Energetico, voce media

Capella: Accento britannico, voce alta

Questa varietà di voci aggiunge un tocco di diversità e personalità all’assistente, rendendo l’interazione ancora più gradevole e naturale.

L’arrivo dei “Gems” su Android: l’intelligenza artificiale su misura per ogni esigenza

Oltre al lancio gratuito di Gemini Live, Google ha annunciato un’altra novità che promette di potenziare ulteriormente l’esperienza utente: l’introduzione dei Gems. I Gems sono modelli di intelligenza artificiale specializzati, progettati per assistere gli utenti in compiti specifici. Questa funzionalità, già annunciata durante il Google I/O 2024, rappresenta un notevole passo avanti nella personalizzazione degli assistenti AI, rendendoli più accessibili e adattabili alle esigenze quotidiane degli utenti Android.

Tra i Gems attualmente disponibili nell’app Gemini, troviamo:

Un coach per l’apprendimento: ideale per chi desidera migliorare le proprie competenze o acquisire nuove conoscenze.

Un assistente per il brainstorming: perfetto per chi ha bisogno di stimolare la creatività.

Una guida per la carriera: pensata per aiutare gli utenti a prendere decisioni lavorative più consapevoli.

Un editor di testi: utile per chi lavora con documenti scritti e desidera assistenza nella revisione.

Un partner per la programmazione: rivolto a sviluppatori che vogliono un supporto rapido per codificare e risolvere problemi.

Questi Gems rappresentano una soluzione pratica e mirata per svolgere compiti complessi o specifici con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, eliminando il bisogno di cercare risposte o assistenza altrove.

Limiti dell’accesso ai Gems e sviluppi futuri

Sebbene i Gems siano una funzionalità entusiasmante, esistono alcune limitazioni. Attualmente, la creazione di Gems personalizzati non è ancora disponibile direttamente dall’app mobile. Gli utenti devono visitare il sito web di Gemini per configurare istruzioni specifiche e personalizzate. Tuttavia, una volta creati, questi Gems saranno accessibili dall’app, permettendo un’esperienza AI su misura.

Infine, è importante sottolineare che mentre Gemini Live è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android, l’accesso ai Gems rimane esclusivo per gli abbonati al servizio Gemini Advanced. Questa differenziazione tra utenti gratuiti e abbonati garantisce a Google una continuità di sviluppo e miglioramento delle proprie tecnologie, offrendo al contempo funzionalità di alto livello a chi sceglie di investire nell’abbonamento.

Un passo avanti verso il futuro dell’IA

Con Gemini Live e i Gems, Google sta chiaramente puntando a rendere l’intelligenza artificiale parte integrante della vita quotidiana degli utenti. Questo lancio segna un’evoluzione significativa nella fruibilità e nelle capacità degli assistenti virtuali, ponendo le basi per un futuro in cui l’interazione con l’AI diventerà sempre più naturale e parte delle nostre attività quotidiane.

Il futuro di Gemini Live sembra promettente, con numerosi aggiornamenti e miglioramenti in cantiere. Google ha dimostrato, ancora una volta, di essere in prima linea nel settore dell’intelligenza artificiale, e l’accesso gratuito a Gemini Live ne è la prova tangibile. Gli utenti Android hanno ora tra le mani uno strumento potente, versatile e, soprattutto, gratuito, che promette di rendere la tecnologia AI accessibile a un pubblico sempre più vasto.

